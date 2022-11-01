Экс-глава департамента центрального исполкома ЕР стал министром региональной политики Новосибирской области

Юлия Моисеева
 
Андрей Клюзов
Андрей Клюзов. Фото: er.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил новым министром региональной политики Андрея Клюзова, ранее возглавлявшего технологический департамент центрального исполкома «Единой России». «Континент Сибирь» писал о том, что готовится такое кадровое решение, ещё в августе.  

О назначении министра Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в областном правительстве 1 ноября.

«Заместителем председателя правительства Новосибирской области – министром региональной политики назначен Андрей Клюзов», — объявил на совещании губернатор.

На своём новом посту Андрей Клюзов сменит Игоря Яковлева, который продолжит работу в должности заместителя губернатора региона.

Андрей Клюзов родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «социальная психология». Свою карьеру начинал в администрации Алтайского края, где работал в должности консультанта аналитического управления. Далее Клюзов занимал должности в региональном алтайском отделении партии «Единая Россия», в том числе замруководителя по агитации и пропаганде, а также в центральном исполкоме партии.

В 2012-2013 Андрей Клюзов возглавлял технологический департамент центрального исполкома «Единой России», а с 2010 по 2012 годы и 2016 по 2018 годы – региональный алтайский исполком ЕР.

Напомним, что замену Яковлева Клюзовым источники «Континента Сибирь» прогнозировали ещё в августе.

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