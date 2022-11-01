Экс-глава департамента центрального исполкома ЕР стал министром региональной политики Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назначил новым министром региональной политики Андрея Клюзова, ранее возглавлявшего технологический департамент центрального исполкома «Единой России». «Континент Сибирь» писал о том, что готовится такое кадровое решение, ещё в августе.

О назначении министра Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в областном правительстве 1 ноября.

«Заместителем председателя правительства Новосибирской области – министром региональной политики назначен Андрей Клюзов», — объявил на совещании губернатор.

На своём новом посту Андрей Клюзов сменит Игоря Яковлева, который продолжит работу в должности заместителя губернатора региона.

Андрей Клюзов родился в 1977 году. Окончил Алтайский государственный университет по специальности «социальная психология». Свою карьеру начинал в администрации Алтайского края, где работал в должности консультанта аналитического управления. Далее Клюзов занимал должности в региональном алтайском отделении партии «Единая Россия», в том числе замруководителя по агитации и пропаганде, а также в центральном исполкоме партии.

В 2012-2013 Андрей Клюзов возглавлял технологический департамент центрального исполкома «Единой России», а с 2010 по 2012 годы и 2016 по 2018 годы – региональный алтайский исполком ЕР.

Напомним, что замену Яковлева Клюзовым источники «Континента Сибирь» прогнозировали ещё в августе.