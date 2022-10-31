В Новосибирске появилась аллея Призывника

Пешеходная дорожка от Дуси Ковальчук до Профинтерна в Заельцовском районе Новосибирска получила название «аллеи Призывника». Соответствующее постановление мэрия города выпустила 31 октября.

Аллея в Заельцовском районе получила своё название по решению муниципальной комиссии по присвоению наименований городским объектам, сообщает сайт «Зелёный Новосибирск».

Согласно этому же решению, новые названия присвоены ещё семи скверам города. В Заельцовском районе это скверы Пограничников на улице Дуси Ковальчук в районе дома №410, «Лучистый» на той же улице в районе зданий №266/4 и № 266/3, «Тимирязевский» между домами №85/1 и №83/1 на Тимирязева, а также «Радужный» на пересечении Нарымской и Дуси Ковальчук.

В Железнодорожном районе появился сквер Геодезистов по улице Челюскинцев, 50, в Центральном – скверы «Гоголевский» на Селезнёва, 33 и Спасателей на Державина, 14. Кроме того, ранее с помощью народного голосования своё название получил парк «Каменка» на Адриена Лежена, 11 к. 2. Постановление мэрии города от 31 октября это наименование официально утвердило.

Напомним, что в этом году в Новосибирске также появился сквер Героев Донбасса. Также свои названия получили сквер «13-й трамвай» возле Новосибирского оперного театра и сквер имени Воловика возле ГПНТБ.