По итогам октября 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Фото: Михаил Периков

1Стало известно, когда закончится мобилизация в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что план по мобилизации в регионе выполнен. Ожидается, что мобилизационные мероприятия завершатся уже в октябре.

Фото Михаила Перикова

2В Новосибирске вновь оцеплена площадь перед Оперным театром

В Новосибирске на площади Ленина вновь выстроились автомобили полиции. А подходы к скульптурной группе напротив НОВАТа огорожены заборами.

Евгений Калашник

3Ушел из жизни ведущий артист театра «Глобус»

Сегодня, 29 октября, в возрасте 71 года ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя – Академического молодежного театра «Глобус» с 1988 по 2010 год, с 2016 по 2022 год Евгений Калашник.

Рендеринг будущего микрорайона в мастер-плане

4В Новосибирске до 2033 года появится новый жилой микрорайон в Калининском районе

В Новосибирске до 2033 года планируют возвести новый микрорайон Клюквенный в Калининском районе. На территории общей площадью 207 га построят один миллион квадратных метров жилья, а также школы, детские сады и поликлинику.

Андрей Панфёров возглавит именной батальон Новосибирской области. Фото Михаила Перикова

5Андрей Панфёров раскрыл подробности формирования именного батальона Новосибирской области

Почему именной добровольческий батальон Новосибирской области называется «Вега», кого в него набирают, и какие задачи будет выполнять подразделение, «Континенту Сибирь» рассказал командир отряда Андрей Панфёров.

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