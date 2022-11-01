По итогам октября 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что план по мобилизации в регионе выполнен. Ожидается, что мобилизационные мероприятия завершатся уже в октябре.
В Новосибирске на площади Ленина вновь выстроились автомобили полиции. А подходы к скульптурной группе напротив НОВАТа огорожены заборами.
Сегодня, 29 октября, в возрасте 71 года ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя – Академического молодежного театра «Глобус» с 1988 по 2010 год, с 2016 по 2022 год Евгений Калашник.
В Новосибирске до 2033 года планируют возвести новый микрорайон Клюквенный в Калининском районе. На территории общей площадью 207 га построят один миллион квадратных метров жилья, а также школы, детские сады и поликлинику.
Почему именной добровольческий батальон Новосибирской области называется «Вега», кого в него набирают, и какие задачи будет выполнять подразделение, «Континенту Сибирь» рассказал командир отряда Андрей Панфёров.