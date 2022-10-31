На стеле «Город трудовой доблести» в Новосибирске включают мультимедийные панели

В Новосибирске завершаются работы по установке памятной стелы «Город трудовой доблести». Мультимедийные панели, которые будут транслировать ролики о достижениях сибиряков, включат уже во вторник, 1 ноября.

О завершении работ по установке стелы «Новосибирск — город трудовой доблести» на площади Калинина и запуске закреплённых на ней мультимедийных панелей сообщил мэр Анатолий Локоть в своём Telegram 31 октября.

«Реализация проекта вышла на финишную прямую: завершается благоустройство прилегающей территории, установлены мультимедийные панели — завтра состоится их тестовое включение. Закончим все работы в срок», — сообщил мэр в понедельник.

Глава города напомнил, что официальное открытие стелы состоится 3 ноября — на площади Калинина в 19 часов пройдёт торжественный митинг.

Ранее в мэрии сообщали, что на мультимедийных панелях (LED-экранах) стелы будут транслироваться архивные кадры, рассказывающие о трудовых достижениях Новосибирска во время и после Великой Отечественной войны. Как объяснял мэр Анатолий Локоть, пешеходного доступа к объекту не предусмотрено, поскольку изображение на навесных экранах рассмотреть вблизи будет сложно – высота конструкции составляет 31 метр.

Установка стелы станет началом реконструкции площади Калинина, которая полноценно начнётся в следующем году.