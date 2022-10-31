Три человека подали заявки на участие в выборах мэра Горно-Алтайска

В Горно-Алтайске завершилась подача заявок на участие в конкурсе в рамках выборов мэра. По данным городской администрации, документы поступили от трёх человек.

Срок подачи заявок истёк в конце рабочего дня 31 октября.

Как сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на мэрию Горно-Алтайска, заявки на конкурс подали три человека. Их имена в городской администрации не назвали. Объявить о кандидатах официально планируется 8 декабря.

Приём документов на конкурс по выбору главы города стартовал в Горно-Алтайске 19 октября. Индивидуальные собеседования участников конкурсная комиссия проведёт 14 декабря. Далее, на сессии городского совета 16 декабря, из числа прошедших испытание кандидатов депутаты выберут мэра.

До избрания нового мэра городом продолжит руководить Юрий Нечаев. После утверждения нового градоначальника Нечаев возглавит горсовет. При этом должность главы администрации Горно-Алтайска будет упразднена, соответствующие функции будут возложены на мэра.

Напомним, что в октябре депутаты Законодательной думы Томской области проголосовали за отмену выборов мэра Томска путём прямого голосования. Градоначальник будет назначаться на основании конкурса. По мнению аналитиков, решение может спровоцировать аналогичные изменения в других сибирских городах, в частности, в Новосибирске.