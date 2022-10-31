Экс-замглавы управления Росимущества в Красноярском крае приговорён к шести годам колонии за взятки

Центральный суд Красноярска вынес приговор бывшему заместителю руководителя межрегионального территориального управления Росимущества в Красноярском крае, Хакасии и Туве. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток на сумму более четырёх миллионов рублей.

По пунктам «а» и «в» части 5, а также части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) бывший замглавы ведомства приговорён к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 7,37 млн руб.

Экс-замглавы управления также лишён права занимать определённые должности в течение пяти лет, сообщает прокуратура Красноярского края 31 октября.

По данным суда, с 2017 по 2021 годы обвиняемый вместе с главой управления и начальником отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества получил от представителей коммерческих организаций 4,3 млн руб. Средства направлялись за содействие в заключении госконтрактов на реализацию арестованного имущества.

Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе расследования уголовного дела с обвиняемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В законную силу приговор пока не вступил.

Кроме того, по данным краевой прокуратуры, «к длительному сроку лишения свободы» приговорён бывший руководитель межрегионального управления Росимущества. Также рассматриваются уголовные дела в отношении начальника отдела ведомства и представителя коммерческой организации.

Напомним, в октябре по подозрению в получении взятки был арестован экс-глава управления УФНС по Омской области Владимир Репин.