Вопрос передачи территории бывшего военного городка №17 в центре Новосибирска из собственности минобороны РФ в собственность Новосибирской области на данный момент закрыт. Как сообщили «Континенту Сибирь» в департаменте имущественных и земельных отношений региона, «минобороны инициировало процесс возврата территории».

В августе 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу принял принципиальное решение – передать Новосибирской области земельные участки, которые военное ведомство не использует. В число этих территорий вошел и бывший военный городок №17. Это дало повод новосибирской власти надеяться, что проблема комплексного развития территории в центре Новосибирска, наконец-то, будет решена. Однако соглашение между министерством обороны и губернатором Новосибирской области о передаче имущественного комплекса в региональную собственность, о котором сообщило военное ведомство, так и не было подписано.

Между тем, планы по комплексному развитию территории бывшего военного городка №17 в центре Новосибирска строились, в том числе, на том, что земля перейдет из собственности минобороны в региональную по обоюдоприемлемой цене. Однако теперь судьба участков земли будет решаться на аукционе. По информации «Континента Сибирь», министерство обороны не только оставило эти территории за собой, но и передало их на реализацию в «Дом.рф». Правда, на данный момент в опубликованном календаре торгов на сайте «Дом.рф» нет участков земли на территории бывшего военного городка в Новосибирске.

Напомним, еще в январе 2020 года губернатор Андрей Травников своим распоряжением создал рабочую комиссию по подготовке и реализации реновации территории бывшего военного городка № 17. В июне 2021 года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что проект реновации военного городка №17 в центре города принят в работу национальным институтом развития – ВЭБ.РФ – для изучения возможности финансирования мероприятий по комплексному развитию.

Территория бывшего военного городка № 17 общей площадью 80 га расположена в Октябрьском районе Новосибирска, в пределах улиц Тополевой, Военной, Воинской и Бориса Богаткова. Здания городка возводились здесь в начале ХХ века, многие из них признаны памятниками истории регионального значения. Из 37 построенных объектов сохранились 31. В 2017 году на территории городка открылся мультимедийный исторический парк «Россия – моя история». По мнению региональных властей, открытие парка должно было стать отправной точкой для реновации территории.