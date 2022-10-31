В 2023 году в Новосибирске запустят производство 80 новых лекарственных препаратов

Новосибирская производственная фармацевтическая компания «Обновление» (Renewal) объявила о планах по увеличению производства в 2023 году на 25% и выводу на рынок 80 новых медицинских препаратов.



Renewal планирует запуск 80 новых препаратов – сердечно-сосудистых, кроверазжижающих, противовирусных, кишечно-желудочных, а также направленных на лечение опорно-двигательного аппарата и так далее в 2023 году. Предполагается, что общий объем производства увеличится на 25% по сравнению с текущим годом. Об этом сообщила сама компания.



Также в начале 2023 года намечено открытие новых линий по производству антисептиков и назальных препаратов. Ожидаемый объем выпуска этих групп лекарств составит 13 млн упаковок в год. В этот же год планируется запуск нового участка по производству суппозиториев (свечей) в р.п. Сузун (Новосибирская область). По прогнозным данным, открытие нового производства увеличит рыночную долю до 15% в каждом из кластеров присутствия.

По данным «СПАРК», в 2021 выручка компании составила 9,03 млрд рублей. Прибыль — 1,37 млрд рублей. Руководитель организации — Капустов Владлен. Производственные комплексы предприятия расположены в Новосибирске и Сузуне Новосибирской области.

В рамках форума «Дни ритейла в Сибири», прошедшего 26-28 октября, директор по рекламе и маркетингу Renewal Денис Лубов предостерег от перебоев с поставками зарубежных лекарств, что связано с нарушенной логистикой и повышенным спросом потребителей.

«Основная доля импортируемой в натуральном выражении продукции имеет аналоги, выпускаемые отечественными фармкомпаниями, поэтому мы не видим рисков глобального дефицита лекарств. При этом в текущем году есть тенденция удорожания дешевых препаратов, но снижения стоимости дорогих лекарств», – заявил Денис Лубов на форуме «Дни ритейла в Сибири».

Напомним, что ранее компания анонсировала выпуск 50 новых препаратов до конца текущего года. Всего в течение 5 лет компания планирует запустить 150 новых видов лекарств.