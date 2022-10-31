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В мэрии Новосибирска назвали сумму выплаченных семьям мобилизованных компенсаций
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За что сибирский депутат благодарит Бога: чем занимались парламентарии от СФО на прошедшей неделе
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Минобороны РФ передумало передавать территорию военного городка в собственность Новосибирской области
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В минкульте Новосибирской области рассказали о жалобах жителей региона на книги об ЛГБТ
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С 1 ноября повысят минимальные выплаты мобилизованным до 195 тысяч рублей
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Основатель и руководитель игровой студии Garden of Dreams, экс-совладелец сети «Квест-Хаус» и сети хостелов «Достоевский»
Cовладелец и управляющий партнер компании по проектированию и ремонту коммерческих помещений «Молодые Строители Сибири»
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