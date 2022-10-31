«МегаФон» запустил сервис оплаты частями «Яндекс Сплит»

«МегаФон» первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями «Яндекс Сплит». В отличие от рассрочек и кредитов, для совершения покупки частями не надо иметь при себе документы, заполнять анкеты и заявки — достаточно только номера телефона.

С июня спрос на смартфоны и другие товары в рознице «МегаФона» активно растет. Вместе с тем увеличивается потребность в рассрочках, кредитах и альтернативных способах оплаты.

С помощью сервиса «Яндекс Сплит» покупатели могут приобрести любой товар или услугу на сумму от 800 до 100 тыс. рублей. Первый платеж составит четверть от стоимости товара, а остальную сумму покупки можно оплачивать равными частями в течение двух, четырех или шести месяцев. Оформление услуги занимает около двух минут.

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50%, – комментирует директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов, – Для оплаты с помощью «Яндекс Сплит», в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона – это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца. Предложение будет актуально накануне приближающихся новогодних праздников, когда спрос на электронику традиционно растет».

Около 80% покупок частями в «МегаФоне» приходится на смартфоны. Также клиенты оплачивают частями наушники и аксессуары.

«Наша задача – дать пользователям простой и прозрачный финансовый инструмент, который позволяет удобнее планировать свои покупки, – говорит руководитель продукта «Яндекс Сплит» Юлия Лебедева. – Клиентам не нужно подписывать документы и ждать согласований, весь процесс оформления покупки занимает несколько минут, а условия прозрачные и без мелкого шрифта. Мы видим, что пользователи уже активно используют BNPL-сервисы в онлайне и хотим масштабировать возможности сервиса оплаты частями «Яндекс Сплит» и на офлайн-покупки».