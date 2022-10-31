Генштаф РФ пообещал не привлекать срочников к СВО

Осенние призывники не будут направлены в зону СВО. Всего, по данным федеральных властей, в целом по стране планируется призвать 120 тысяч человек. Об этом газете «Красная звезда» заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Евгений Бурдинский.

«Отмечу, что граждане, призванные на военную службу, не будут направляться для её прохождения в воинские части на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине»,— сказал Евгений Бурдинский газете «Красная звезда». Он сообщил, что с октября проводится увольнение срочников, у которых истек срок службы. По данным на 31 октября, к местам проживания направлены 19,5 тыс. человек.

По словам генерал-полковника, изменился социально-демографический портрет призывника. Количество 18-летних граждан, призванных на военную службу, с 2017 года сократилось, а количество призываемых граждан в возрасте 20 лет и старше, наоборот, увеличилось. Это связано с наличием отсрочки при обучении в СПО и ВУЗах. Соответственно увеличилось количество служащих с профессиональным образованием.

Всего в рамках текущего призыва планируется призвать 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем с 1 октября по 31 декабря 2021 года.

Напомним, что ранее глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация завершена.