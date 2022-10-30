Казахский перевозчик приостановил полёты в Новосибирск

Авиакомпания Qazaq Air отменила полёты по направлениям Новосибирск-Астана и Новосибирск-Усть-Каменогорск, в том числе рейс из столицы Казахстана, запланированный на 30 октября. Перевозчик объяснил эти меры невыдачей соответствующего разрешения со стороны российских авиационных властей.

Сообщение об отмене рейсов компания разместила на своём сайте 30 октября.

«Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает об отмене рейса Астана – Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям «Астана – Новосибирск», «Усть-Каменогорск – Новосибирск» в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полётов по данным направлениям», — говорится в сообщении.

Об окончании действия ограничения перевозчик не сообщает, однако в компании отметили, что об изменениях расписания пассажиров оповестят. Тем, кто уже купил билеты, предлагается полностью вернуть их стоимость.

Отметим, что билеты по другим российским направлениям, в том числе в сибирский Омск, в данный момент доступны для приобретения на сайте авиакомпании. При этом, как отмечает РБК со ссылкой на собственный источник, «близкий к российским авиавластям», цель невыдачи разрешения на рейсы до Новосибирска — соблюдение паритета коммерческих прав для российских авиакомпаний.

Авиакомпания Qazaq Air создана в 2015 году как дочерняя компания крупного казахстанского инвестиционного холдинга «Самрук-Казына», единственным акционером которого является правительство Казахстана. Перевозчик выполняет рейсы по республике и за рубеж.

Напомним, что Qazaq Air в марте приостанавливала рейсы в Россию из-за прекращения страхового покрытия коммерческих перелётов в этом направлении. По этой же причине рейсы в РФ тогда также поставила на паузу авиакомпания Air Astana.