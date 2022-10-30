В минкульте Новосибирской области рассказали о жалобах жителей региона на книги об ЛГБТ

Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков рассказал, что в ведомство начали поступать жалобы на наличие «запрещённых» книг в магазинах региона. Речь, в частности, об изданиях на тему нетрадиционных отношений.

На пресс-конференции об итогах всероссийского конкурса «Самый читающий регион» и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков заявил, что поддерживает принятый в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ. Инициатива подразумевает административные санкции в том числе за распространение книг на соответствующую тему.

По словам Юрия Зимнякова, в областной минкульт уже поступают жалобы на наличие подобных изданий в книжных магазинах региона.

«В связи с этим законом (о пропаганде ЛГБТ) к нам частно поступают такие запросы. Например, пришла женщина в книжный магазин и увидела на полках книги, в которых пропагандируют ЛГБТ и жестокость. Что касается закона, если он будет принят, будет очень здорово, потому что не должны быть такие книги в доступности. Книги должны нести светлое, доброе, поддерживать традиционные семейные ценности», — сказал и. о. министра культуры на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в пятницу.

Как отметила на той же пресс-конференции директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова, книги в библиотеках региона маркируются пометками о возрастных ограничениях, при этом в небольших муниципальных образованиях издания «16+» и «18+» располагаются в отдельных помещениях.

Также, по словам Светланы Тарасовой, в библиотеках Новосибирской области работают специальные комиссии, изучающие сайт министерства юстиции РФ на предмет вынесенных решений по конкретным книгам, которые должны быть изъяты из книжных фондов.

«Чаще всего это книги, которые издаются политическими организациями, сектами», — отметила на пресс-конференции Светлана Тарасова. Она также сообщила, что в текущем году таких изданий в новосибирских библиотеках обнаружено не было.

Руководитель библиотеки также заявила, что поддерживает проект законодательных изменений, касающихся пропаганды ЛГБТ.

«Как гражданин и как женщина я поддерживаю этот закон и считаю, что он мог бы быть принят раньше», — отметила она.

Напомним, что на днях Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, подразумевающий административную ответственность за пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Максимальный штраф за соответствующие правонарушения составит 10 млн руб.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирская область в этом году победила во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион».