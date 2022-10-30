Новосибирские власти готовятся установить новые тарифы на ритуальные услуги

Мэрия Новосибирска подготовила проект постановления о введении новых тарифов на оказание платных муниципальных услуг по захоронению. Предполагается, что они начнут действовать чрез три года.

Как следует из документа, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска 28 октября, новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2025 года.

Согласно проекту постановления, восстановление опавшей могилы будет стоить 3 707 руб., разовая уборка холмика могилы с промывкой надгробия водой – 2 268 руб., двойного холмика – 2 596 руб. Разовая уборка участка вокруг холмика могилы обойдётся в 2 188 руб., с посыпкой отсевом – 3 187 руб.

Доставка предметов похоронного ритуала, туалет умершего (бальзамирование, косметика и грим), укладка тела в гроб с выездом по указанному адресу будет стоить 5 264 руб., вынос тела из помещения, перевозка к месту захоронения, предание останков земле – 16 162 руб.

Комплекс услуг с выносом гроба из помещения, предполагающий заезд на дом, в холодильную камеру хранения и прощальный зал, перевозкой на кладбище и захоронением власти оценили в 16 970 руб. Вместе с доставкой предметов похоронного ритуала, но без заезда в дополнительные места всё это будет стоить 18 771 руб., с заездом – 19 579 руб.

Комплекс услуг, включающий доставку предметов похоронного ритуала, укладку тела умершего в гроб, доставку и хранение в холодильном контейнере до трёх суток оценивается в 9 245 руб.

В проекте постановления указано, что расценки не распространяются на случаи, предусмотренные перечнем гарантированных ритуальных услуг в соответствии с федеральным законодательством. Согласно ФЗ «О погребении и похоронном деле», похороны за счёт государства проводятся в случае смерти граждан из льготных категорий – пенсионеров и не имевших работы, инвалидов, военнослужащих и ветеранов военных действий, лиц, пострадавших при крупных техногенных авариях. Бесплатно также предают земле мертворождённых детей.

Напомним, что на праздник Троицы в июне по новосибирским кладбищам пустили бесплатные маршрутки.