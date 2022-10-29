Ушел из жизни ведущий артист театра «Глобус»

Сегодня, 29 октября, в возрасте 71 года ушел из жизни заслуженный артист России, ведущий актер Новосибирского театра юного зрителя – Академического молодежного театра «Глобус» с 1988 по 2010 год, с 2016 по 2022 год Евгений Калашник.

«Евгений Андреевич сыграл множество замечательных ролей, на которых выросло не одно поколение зрителей, но в наших сердцах, в нашей памяти он, прежде всего, – Дон Кихот. Талантливый, искренний, глубокий, цельный и очень честный человек», – говорится в сообщении Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Евгений Калашник родился в 1951 году. Окончил Новосибирское театральное училище в 1971 году. С 1974 по 1975 год – актер Новосибирского областного театра драмы (ныне – театр «Старый дом»). С 1977 по 1988 год – актер Новосибирского областного театра драмы. В 1988 году Евгений Калашник был приглашен в труппу Новосибирского театра юного зрителя (ныне – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус»), где прослужил до 2010 года. В 2016 году вновь вернулся на сцену «Глобуса», где завершил свою творческую деятельность в июне 2022 года.

Евгений Калашник – лауреат XXI фестиваля-премии «Парадиз-2008» Новосибирского отделения Союза театральных деятелей России в номинации «Лучшая мужская роль в драматических театрах» (спектакль «Русское варенье» Л. Улицкой, роль Андрея Ивановича /Дюди/). Лауреат премии им. В. П. Редлих III степени II Театрального фестиваля «Сибирский транзит – 2002» в Иркутске (спектакль «Кроткая» Ф. Достоевского, роль Он). Лауреат II Международного фестиваля «Радуга-2001» в номинации «Лучшее исполнение мужской роли» в Санкт-Петербурге (спектакль «Плачевная повесть о Дон Кихоте Ламанчском» Е. Греминой, роль Дон Кихота). Кроме ттого, Евгений Калашник выпустил два спектакля в качестве режиссера: «…Забыть Герострата!» Григория Горина и «Фантазии Фарятьева» Аллы Соколовой.

Главный режиссер Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» с 2000 по 2003 год, народный артист России Александр Галибин, вспоминал: «Собираясь впервые приехать в театр «Глобус», для меня было важно обнаружить в труппе актера, способного сыграть Дон Кихота в спектакле, который я задумал ставить. Когда я увидел Евгения Калашника… – ощущение, что это и есть Дон Кихот, соответствующий моим представлениям, возникло сразу. Евгений Калашник с таким тактом, осторожностью и любовью оживил своего персонажа, что у меня ни разу не возникло сожаления о том, что именно он выбран на главную роль в спектакле».

Прощание с артистом состоится 1 ноября 2022 года с 11.00 до 12.00 в Новосибирском крематории. Адрес: пос. Восход, ул. Военторговская, 4/1.