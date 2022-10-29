С 1 ноября ежемесячное денежное довольствие для призванных в рамках частичной мобилизации россиян составит минимум 195 тысяч рублей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте kremlin.ru.

О том, что минимальное ежемесячное денежное довольствие мобилизованного будет повышено до 195 тысяч рублей, Владимир Путин сказал еще в ходе заседания Совета безопасности России 19 октября. Портал Объясняем.РФ так ответил, на вопрос, касающийся предстоящих выплат: «Данные выплаты положены военнослужащим, призванным по мобилизации для участия в специальной военной операции. Выплаты составят не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц с момента зачисления в списки личного состава воинской части вне зависимости от места её нахождения, включая период подготовки и обучения военнослужащего».

Кроме того, президент РФ поручил обеспечить своевременное получение денежного довольствия и отдельных выплат правительству Российской Федерации совместно с Минобороны России, а руководителям регионов оказывать содействие в организации мест размещения мобилизованных, в их материально-техническом обеспечении и обучении.

Вчера, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с Владимиром Путиным заявил, что в стране завершилась частичная мобилизация. А сессия Совета депутатов Новосибирска 26 октября приняла решение потратить «праздничный» бюджет Нового года в городе на закупку дронов и тепловизоров для армии, а также на помощь семьям мобилизованных.