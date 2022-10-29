Краткие итоги «Дней ритейла в Сибири»

В Новосибирске завершил работу бизнес-форум «Дни ритейла в Сибири», который проходил в МВК «Новосибирск-Экспоцентр» с 26 по 28 октября. В нем приняли участие около 10 тысяч представителей торговой отрасли и более 200 экспертов.

По мнению организаторов мероприятия, форум закрепил за собой статус федеральной площадки для обсуждения вопросов развития торговли. Как рассказал «Континенту Сибирь» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, впервые форум ритейла в Новосибирске прошел в формате федеральной площадки. «Нам удалось собрать участников не только из Сибири, но и из других регионов России. Мы обсудили вопросы текущей ситуации, заключили соглашения по подготовке кадров, по сотрудничеству с крупными торговыми сетями. Все это помогает развивать нашу экономику, несмотря на сложившуюся ситуацию», – отметил Максим Останин.

По словам одного из организаторов форума, руководителя направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ Марии Гараниной, по составу спикеров и экспертов, насыщенности деловой программы форум «Дни ритейла в Сибири» стал действительно знаковым событием для отрасли. Так, на сессии «Ритейл в Сибири: честный разговор с владельцами и CEO розничных сетей» выступили более 15 собственников региональных сетей (не считая федеральных игроков). И это действительно успех, если брать во внимание, что даже форуму в Центре международной торговли в Москве не всегда удается заманить на свою площадку более 5-6 первых лиц регионального ритейла.

«Благодаря тому, что форум перешёл с локального новосибирского на федеральный уровень, организаторам мероприятия, среди которых я бы особо выделила председателя правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрея Карпова, удалось значительно усилить деловую программу. На всех площадках, будь то собственные торговые марки, специализированная розница, фармацевтика или Wine Retail, шел активный обмен мнениями и опытом. Мы смогли донести до власти проблемы, которые сегодня есть у бизнеса. А также услышали мнение представителей минпромторга, как федерального, так и регионального, на какую поддержку может рассчитывать бизнес, и что, в свою очередь, может сделать бизнес для государства», – рассказала «Континенту Сибирь» Мария Гаранина. По ее словам, это мнение разделяют и владельцы региональных сетей – собственник торгового дома «Шкуренко», совладелец торговых сетей «Низкоцен», «Победа» (г. Омск) Виктор Шкуренко, СЕО торговых сетей «Слата», «ХлебСоль» (г. Иркутск) Ярослав Шиллер, владелец бренда «Фермер-центр» (г. Новосибирск), CEO «Фермер-центр франчайзинг» Илья Сухарев, сооснователь торговой сети «Калина-Малина» (г. Кемерово) Артем Волков. В кулуарах форума они отметили, что разговор действительно был конструктивным и полезным.

«В период любой турбулентности и неопределенности важно обмениваться мнением о происходящем. Поэтому то, что «Дни ритейла в Сибири» прошли именно сейчас, было для многих предпринимателей критически важным. У многих из них, по их словам, появилась уверенность в завтрашнем дне и мотивация для дальнейшего развития», – рассказала Мария Гаранина.

Все материалы форума будут доступны на сайте уже на следующей неделе.