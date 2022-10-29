В Новосибирске отремонтируют старинный особняк

В Новосибирске будут ремонтировать каменный особняк с мезонином по улице Чаплыгина, 36. Объявление о конкурсе появилось на сайте RosTender.

В доме по улице Чаплыгина, 36 сегодня расположился Центр русского фольклора и этнографии. Он и выступает заказчиком работ по сохранению объекта культурного наследия. На государственную охрану особняк, построенный в начале XX века, поставлен в 1987 году.

Начальная цена контракта – 1 280 000 рублей. Победитель тендера должен будет в течение 30 дней провести капитальный ремонт и реставрационные работы въездных ворот с установкой системы автоматического открывания ворот. Подрядчик также должен иметь лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Заявки на тендер принимаются до 3 ноября 2022 года.

Городской особняк по улице Чаплыгина, 36 выполнен в эклектичной стилистике с элементами модерна. К главному фасаду примыкают кованые ворота, его центральную часть выделяет мезонин. Вдоль западного фасада расположена деревянная открытая галерея.

Имеются сведения, что участок, на котором находится особняк, принадлежал торговому дому Е. Г. Иконниковой. В 1980-е годы в доме располагалось танцевальное общество «Терпсихора»

Напомним, недавно в Новосибирске подрядчик закончил ремонт фасада одного из самых заметных жилых строений центра – «Дома с башенкой» на площади Кондратюка.