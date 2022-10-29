Товарищи томских коммунистов из соседних регионов неоднозначно восприняли новость, что КПРФ в областной Думе поддержала отмену прямых выборов мэра города. Для новосибирских однопартийцев из команды мэра Локтя это болезненный удар в спину. Коллеги по партии пытаются объяснить причины, вынудившие томичей пойти на дискредитирующий оппозиционную структуру компромисс. «Континент Сибирь» обсудил с опытными депутатами от КПРФ, как скоро теперь перед новосибирским обкомом встанет вопрос замены народно избранного главы на сити-менеджера?

27 октября депутаты томской областной Думы ликвидировали избрание главы регионального центра через прямое голосование граждан. Решение, по которому отныне градоначальник будет занимать этот пост де-юре по конкурсу, а по сути спускаться сверху, отказались поддержать три депутата от «Справедливой России». Фракция КПРФ выступила «ЗА» отмену — то есть, в данном случае нашла консенсус с «Единой Россией» и недавно избранным от партии власти губернатором Томской области Владимиром Мазуром.

Произошедшее привлекает внимание наблюдателей, которым интересна стратегия КПРФ, пытающейся убедить обывателей в своей истинной оппозиционности. Решение томских товарищей неизбежно наводит на мысли о партийной солидарности, готовности держаться за власть и за возможность оказывать влияние на политические процессы в стране. В соседнем Новосибирске кресло мэра не без усилий сохраняет соратник томских коммунистов, член высшего руководящего партийного органа (Центрального комитета) Анатолий Локоть. Новосибирск и Абакан в Хакасии — последние региональные центры в Сибирском федеральном округе, где прямые выборы глав пока есть. Политические эксперты говорят о тренде, согласно которому первому секретарю новосибирского обкома КПРФ едва ли стоит тратить большие усилия на подготовку к новому мэрскому сроку.

Представители КПРФ новость о поддержке ликвидации выборов мэра в Томске восприняли неоднозначно. Некоторые собеседники «Континента Сибирь» из числа сибирских коммунистов с недоверием отнеслись к информации о позиции коллег. Нашлись те, кто прежде, чем ответить на вопросы редакции, просили доказательств, в надежде, что коммунистическая фракция могла просто не голосовать.

Одно точно: все представители КПРФ (в настоящем и прошлом), с кем пообщался корреспондент в процессе подготовки публикации, уверяют: они однозначно против лишения граждан избирать напрямую глав муниципалитетов, напоминают о Конституции, где написано, что источник власти в нашей стране — народ.

Не поддерживает решение об отмене прямых выборов мэра Томска член фракции КПРФ в Горсовете Новосибирска Александр Бурмистров. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» депутат скептически относится к аргументам некоторых томских депутатов, которые говорили о сложных внешнеполитических и бюджетных реалиях. «Если бы ход спецоперации требовал отмены выборов, это было бы сделано на уровне всей страны её политическим руководством. Не знаю как в Томске, но в Новосибирске сторонники КПРФ такое решение вряд ли бы поняли. Зачем бежать впереди паровоза?» — говорит собеседник редакции.

Депутат городского совета, член бюро Советского районного отделения КПРФ Новосибирска Виктор Стрельников в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» предпочёл не оценивать позицию томских коллег, сославшись на незнание региональной специфики. «Но совершенно очевидно, что если при прямых выборах у населения есть хоть какая-то возможность повлиять на власть, то на назначенного главу местного самоуправления жители повлиять не в состоянии», — подчёркивает Виктор Стрельников.

Об этом же в первую очередь говорит и депутат Госдумы (Новосибирская область, Кузбасс), член Центрального Комитета КПРФ, второй секретарь новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов, выражая мнение против ликвидации института волеизъявления граждан через голосование. Парламентарий счёл неэтичным комментировать поддержку томскими однопартийцами перехода к сити-менеджменту. «Могу сказать на примере Новосибирской области. Отмена выборов глав районов, сельских территорий, муниципальных образований в Новосибирской области привела к тому, что фактически главы районов зависят от отношения к ним губернатора. Некоторые главы перестают считаться с людьми, я видел этому подтверждение. Часть чиновников не считают своей первостепенной задачей реагировать на нужды людей», — рассуждает Ренат Сулейманов в разговоре с «Континентом Сибирь» о последствиях отмены прямого волеизъявления граждан.

«Произошедшее в Томске – местная история. Не уверен, что какие-то договорённости на этом уровне корректно прикрывать внешнеполитической обстановкой», — считает депутат Александр Бурмистров. Он сомневается, что на решение томских коммунистов в областной Думе повлиял диктат московского партийного руководства. Член Центрального Комитета КПРФ Ренат Сулейманов отметил, что по его сведениям, голосование томской фракции — коллегиальная позиция местного обкома.

Впрочем, эти слова никак не исключают зависимости принятого решения от политической обстановки как внутри региона, так и в стране в целом. «Мы понимаем, что отмена выборов — это установка Москвы. Хотя даже инициатор законопроекта об изменении принципов организации местного самоуправления, единоросс Павел Крашенинников в Госдуме выступал и говорил о возможности вернуть прямые выборы мэров», — напоминает Ренат Сулейманов.

Депутат Госдумы прошлого и позапрошлого созывов от КПРФ (Новосибирская и Томская область) Вера Ганзя допускает, что томские коммунисты пошли на компромисс после совещания со старшими товарищами из федеральных партийных структур. Причина солидарности с партией власти в данном вопросе, по мнению, экс-парламентария — в усиленном «закручивании гаек». «Любая оппозиционная партия сейчас ходит по острию. Речь идёт об угрозе существования политической структуры. Приходится лавировать, изворачиваться, идти на уступки, чтобы сохранить организацию или не получить уголовную статью. Это не красит оппозиционные партии, но выбора у них нет. Я считаю, на них надавили. Безусловно, и Центральный аппарат КПРФ просто душат», — рассуждает в беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» Вера Ганзя.

Сибирские города традиционно представляют беспокойство для власти с точки зрения потенциальных итогов выборов и повышенных рейтингов оппозиционных структур. Протестный потенциал Новосибирска несколько притушил приход в мэры коммуниста Анатолия Локтя. «Представитель КПРФ стал мэром, что повлияло на снижение протестных настроений. Это не только новосибирская история, так происходит всегда, когда в исполнительную власть проходят представители оппозиционных партий. Потому что мэр или губернатор — человек системы, он уже не может сделать лишний шаг, чтобы не поплатиться креслом или чем-то большим», — продолжает Вера Ганзя.

Бывший парламентарий допускает, что вскоре об отмене выборов мэра придётся открыто говорить и в новосибирском депутатском корпусе. Александр Бурмистров опасается, что позиция томского руководства КПРФ может быть использована как аргумент при потенциальной отмене выборов мэра в Новосибирске. По словам депутата, актуальность этой темы зависит не от ситуации в городе, а от Кремля.

В Новосибирске следующие выборы мэра по плану должны состояться в 2024 году. Ренат Сулейманов уверяет, что новосибирские коммунисты не откажутся бороться за право горожан участвовать в избирательном процессе. «Можете так и записать: новосибирские коммунисты своих позиций не пересмотрят, не проголосуют за отмену прямых выборов главы города, будут активно выступать против, если такой вопрос встанет», — констатирует депутат.

Виктор Стрельников допускает, что Новосибирск мог давно лишиться прямых выборов мэра. «В 2013 году был отменен второй тур на выборах мэра и, вероятно, если бы не победил в 2014 году Анатолий Локоть, прямые выборы могли быть отменены ещё 5-6 лет назад. Особенно если учесть, что в 2015 году были ликвидированы прямые выборы в районах и городах Новосибирской области, кроме самого Новосибирска и Кольцово», — Виктор Стрельников не исключает, что отмена выборности может привести к дестабилизации политической ситуации в городе.

С новосибирским коммунистом согласен и Ренат Сулейманов, который считает, что ликвидация избирательности главы муниципального образования контрпродуктивна и «ослабит политическую систему в период её испытаний».