В Сибири вырос «черный рынок» сигарет

Потери государства от нелегального оборота табака в Сибирском федеральном округе составляют 2 млрд рублей в квартал. В Омской области «черный» рынок сигарет вырос за последний год в 2,5 раза.

Ущерб от нелегального рынка табака – контрафактных и контрабандных сигарет – в Сибирском федеральном округе (СФО) только во втором квартале 2022 года составил 1,9 млрд рублей. Такие данные привел первый заместитель генерального директора Национального научного центра компетенций (ННЦК) Байсолт Хамзатов, выступая на экспертной сессии по противодействию нелегальной торговле табачной и никотинсодержащей продукции на форуме «Дни ритейла в Сибири».

В СФО нелегальные сигареты занимают 10,8% рынка, что немногим ниже среднего уровня по России. В отдельных регионах округа: Красноярском крае, Республике Алтай, Иркутской и Омской областях ситуация с нелегальным оборотом табака ухудшилась. В одной только Омской области за год нелегальный рынок сигарет вырос в 2,5 раза и составляет сегодня 14%. Как отметил директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Алексей Воробьев, выступая на сессии, выпадающие доходы федерального бюджета в 2022 году при доле нелегального оборота в России 12,1% (1,3 млрд пачек) составят 113 млрд рублей, из них 88 млрд рублей несобранных акцизов и 25 млрд рублей неполученного НДС.

Рост нелегального рынка в регионах Сибири мог быть существенно выше, отмечают эксперты, но усилия государства по борьбе с контрафактом и контрабандой приносят результаты. В частности, Хамзатов отметил усиление работы «на земле» контрольно-надзорных органов. Так, по его данным, во втором квартале 2022 года в Новосибирской области было конфисковано 8 млн штук сигарет, что почти на 1 млн штук больше, чем в первом квартале текущего года и существенно больше, чем в других регионах СФО. Замминистра промышленности, транспорта и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин оценил ситуацию в своем регионе как стабильную, несмотря на общую границу с Казахстаном. Оттуда, по результатам исследования ННЦК, в Россию завозится 1,9% всех нелегальных сигарет. Между тем, исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская подчеркнула, что, по проведенным исследованиям, в Новосибирске треть курящих подростков употребляет нелегальную продукцию.

Заместитель директора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции минпромторга России Владислав Заславский рассказал, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о перераспределении части доходов от акцизов на табак из федерального бюджета в регионы. Это должно стимулировать субъекты Федерации активнее бороться с нелегальным оборотом сигарет. Правда, он добавил, что пока этому решению противится министерство финансов РФ.