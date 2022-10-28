Последняя из перекрытых ради ремонта тепловых сетей новосибирских улиц готова к открытию. Окончательной датой открытия проезда личного и общественного транспорта по всей протяженности улицы Бориса Богаткова в Октябрьском района – 1 ноября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 27 октября проконтролировал выполнение заключительного этапа работ.

«Полностью движение по улице Бориса Богаткова откроется 1 ноября – заявил мэр по итогам выездного совещания с дорожниками и представителями СГК. – На сегодня здесь завершаются работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории. 27 октября я дал поручение провести независимую оценку качества подготовительных работ перед укладкой асфальта, в случае выявления дефектов подрядчик будет обязан устранить их по гарантийным обязательствам. Никто не хочет повторения ситуации прошлого года, которая произошла на улице Писарева, где дорогу пришлось ремонтировать заново из-за плохого качества».

Теплотрасса под дорожным покрытием на улице Бориса Богаткова была проложена в 1966 году, за последние пять лет теплоэнергетики выявили и устранили 18 дефектов. Главной причиной повреждений оказалась внешняя коррозия, вызванная воздействием сточных и грунтовых вод. Реконструкция тепловой сети должна снизить риск аварийных ситуаций на трубопроводе и увеличить количество потребителей теплоэнергии в центральной части города. Также это позволит создать резерв для новостроек – например, ЖК «Никольский парк» между улицами Гурьевской, Воинской и Гаранина. Увеличение диаметра трубы, которую СГК проводит поэтапно на протяжении последних лет, позволит, по их словам, улучшить теплоснабжение примерно двухсот многоэтажных домов на улицах Пролетарской, Лескова, Гурьевской, Добролюбова, Кирова и других.

В следующем году, по словам мэра, ремонт и реконструкция теплотрассы на улице Богаткова продолжится. Помимо замены труб, также меняется и устаревшее тепломеханическое оборудование.

31 октября дорожные работы должны будут полностью завершены. Маршруты общественного транспорта, временно переброшенные на улицу Никитина и другие, должны вернуться на Богаткова 1 ноября.

Основные работы с перекрытием движения, напомним, велись с 15 июля после запуска отремонтированной теплотрассы на улице Автогенной. Близкое расположение ремонтируемых участков стало одной из причин того, что работы на Богаткова пришлось отложить на осень – при одновременном отключении теплосетей на обеих трассах без горячей воды осталось бы почти 900 жилых домов.

О том, что участок на улице Бориса Богаткова будет завершен одним из последних, было известно давно. Это было сказано и во время публичного отчета СГК в день официального старта отопительного сезона, тогда датой открытия движения по улице был назван «октябрь». Еще раньше, на совещании с мэром заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил, что до конца сентября улицу Бориса Богаткова закончить не получится по причине большого фронта работ, однако на срок подачи тепла в дома это не повлияет. В начале октября в эфире радио «Городская волна» он еще раз напомнил о том, что объем работы очень большой: «Очень много монолита». Датой окончания работ тогда было названо 15 октября – без учета восстановления дорожного полотна и благоустройства.

«Это второй этап проекта, начатого в 2021 году, – прокомментировал работу на данном участке Андрей Колмаков. – Наша задача – повысить надежность работы теплосетей на улице Бориса Богаткова и подключить вновь строящиеся дома. Их в перспективе – сорок объектов. На сегодня объем подключения большой – 263 объекта. Стоимость ремонта этого участка теплотрассы составила около 180 млн рублей».

Стоит также отметить, что район улицы Бориса Богаткова пользуется повышенным вниманием СГК еще и в силу того, что на некоторых участках проходит граница между зонами подключения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Некоторое время назад участок на перекрестке с улицей Кошурникова получил прозвище «подземный долгострой», поскольку участок трубы в районе станции метро «Золотая Нива», который должен был соединить эти две зоны, прокладывался больше десяти лет.

Анатолий Локоть отметил, что существенно увеличить объемы работ по реконструкции теплосетей позволил перевод Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Решение, принятое на уровне правительства Российской Федерации, даёт возможность направить значительные средства на развитие теплосетевого комплекса города. «За лето в Новосибирске заменили 12 километров трубопроводов – в шесть раз больше, чем в прошлом году. Мы планируем и дальше увеличивать объемы ремонта теплосетей», – подчеркнул мэр Новосибирска.

Напомним, что после того как Новосибирск одобрил изменения в генплан развития города, представители мэрии и горсовета, застройщики и ресурсоснабжающие организации провели в октябре круглый стол, посвященный планированию комплексного развития территорий. В качестве примера был выбран проектируемый микрорайон Клюквенный в Калининском районе. Энергетики выразили готовность сокращать сроки подключения к теплоснабжению — при условии более качественного планирования застройки территорий.