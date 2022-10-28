Окончательная дата открытия движения на улице Бориса Богаткова – 1 ноября

Федор Туров
 
Окончательная дата открытия движения на улице Бориса Богаткова – 1 ноября
Полностью движение по улице Бориса Богаткова откроется 1 ноября. Фото пресс-центра мэрии Новосибирска

Последняя из перекрытых ради ремонта тепловых сетей новосибирских улиц готова к открытию. Окончательной датой открытия проезда личного и общественного транспорта по всей протяженности улицы Бориса Богаткова в Октябрьском района – 1 ноября. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 27 октября проконтролировал выполнение заключительного этапа работ.

«Полностью движение по улице Бориса Богаткова откроется 1 ноября – заявил мэр по итогам выездного совещания с дорожниками и представителями СГК. – На сегодня здесь завершаются работы по восстановлению дорожного покрытия и благоустройству территории. 27 октября я дал поручение провести независимую оценку качества подготовительных работ перед укладкой асфальта, в случае выявления дефектов подрядчик будет обязан устранить их по гарантийным обязательствам. Никто не хочет повторения ситуации прошлого года, которая произошла на улице Писарева, где дорогу пришлось ремонтировать заново из-за плохого качества».

Теплотрасса под дорожным покрытием на улице Бориса Богаткова была проложена в 1966 году, за последние пять лет теплоэнергетики выявили и устранили 18 дефектов. Главной причиной повреждений оказалась внешняя коррозия, вызванная воздействием сточных и грунтовых вод. Реконструкция тепловой сети должна снизить риск аварийных ситуаций на трубопроводе и увеличить количество потребителей теплоэнергии в центральной части города. Также это позволит создать резерв для новостроек – например, ЖК «Никольский парк» между улицами Гурьевской, Воинской и Гаранина. Увеличение диаметра трубы, которую СГК проводит поэтапно на протяжении последних лет, позволит, по их словам, улучшить теплоснабжение примерно двухсот многоэтажных домов на улицах Пролетарской, Лескова, Гурьевской, Добролюбова, Кирова и других.

ремонт Богаткова
Анатолий Локоть (на фото в центре) отметил, что существенно увеличить объемы работ по реконструкции теплосетей позволил перевод Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения

В следующем году, по словам мэра, ремонт и реконструкция теплотрассы на улице Богаткова продолжится. Помимо замены труб, также меняется и устаревшее тепломеханическое оборудование.

31 октября дорожные работы должны будут полностью завершены. Маршруты общественного транспорта, временно переброшенные на улицу Никитина и другие, должны вернуться на Богаткова 1 ноября.

Основные работы с перекрытием движения, напомним, велись с 15 июля после запуска отремонтированной теплотрассы на улице Автогенной. Близкое расположение ремонтируемых участков стало одной из причин того, что работы на Богаткова пришлось отложить на осень – при одновременном отключении теплосетей на обеих трассах без горячей воды осталось бы почти 900 жилых домов.

О том, что участок на улице Бориса Богаткова будет завершен одним из последних, было известно давно. Это было сказано и во время публичного отчета СГК в день официального старта отопительного сезона, тогда датой открытия движения по улице был назван «октябрь». Еще раньше, на совещании с мэром заместитель генерального директора – директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков сообщил, что до конца сентября улицу Бориса Богаткова закончить не получится по причине большого фронта работ, однако на срок подачи тепла в дома это не повлияет. В начале октября в эфире радио «Городская волна» он еще раз напомнил о том, что объем работы очень большой: «Очень много монолита». Датой окончания работ тогда было названо 15 октября – без учета восстановления дорожного полотна и благоустройства.

«Это второй этап проекта, начатого в 2021 году, – прокомментировал работу на данном участке Андрей Колмаков. – Наша задача – повысить надежность  работы теплосетей на улице Бориса Богаткова и подключить вновь строящиеся дома. Их в перспективе – сорок объектов. На сегодня объем подключения большой – 263 объекта. Стоимость ремонта этого участка теплотрассы составила около 180 млн рублей».

ремонт дорог
31 октября дорожные работы должны будут полностью завершены

Стоит также отметить, что район улицы Бориса Богаткова пользуется повышенным вниманием СГК еще и в силу того, что на некоторых участках проходит граница между зонами подключения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5. Некоторое время назад участок на перекрестке с улицей Кошурникова получил прозвище «подземный долгострой», поскольку участок трубы в районе станции метро «Золотая Нива», который должен был соединить эти две зоны, прокладывался больше десяти лет.

Анатолий Локоть отметил, что существенно увеличить объемы работ по реконструкции теплосетей позволил перевод Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. Решение, принятое на уровне правительства Российской Федерации, даёт возможность направить значительные средства на развитие теплосетевого комплекса города. «За лето в Новосибирске заменили 12 километров трубопроводов – в шесть раз больше, чем в прошлом году. Мы планируем и дальше увеличивать объемы ремонта теплосетей», – подчеркнул мэр Новосибирска.

Напомним, что после того как Новосибирск одобрил изменения в генплан развития города, представители мэрии и горсовета, застройщики и ресурсоснабжающие организации провели в октябре круглый стол, посвященный планированию комплексного развития территорий. В качестве примера был выбран проектируемый микрорайон Клюквенный в Калининском районе. Энергетики выразили готовность сокращать сроки подключения к теплоснабжению — при условии более качественного планирования застройки территорий.

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