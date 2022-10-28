В социальных учреждениях Новосибирской области проводят зоотерапию для людей с ментальными нарушениями

В учреждениях, подведомственных минтруда и соцразвития Новосибирской области, практикуют зоотерапию для людей с ментальными особенностями, в том числе для детей. Список животных, выполняющих психотерапевтическую функцию, постоянно расширяется.

На базе стационаров учреждений, подведомственных минтруда и соцразвития Новосибирской области, реализуются программы, в рамках которых люди с инвалидностью общаются с животными. По словам заместителя главы ведомства Владимира Машанова, таким образом пациенты компенсируют недостающие эмоции и ощущают себя в более «комфортной зоне».

В Ояшинском доме-интернате проводят иппотерапию как для воспитанников учреждения, так и для семей с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья. При этом вместе с юными пациентами могут проживать родители.

По мнению специалистов, иппотерапия показана детям с замедленным психическим развитием, расстройствами аутистического спектра, детским церебральным параличом и любыми психофизическими нарушениями.

Самое большое количество животных для проведения зоотерапии представлено в отделении Успенского психоневрологического интерната в посёлке Зелёный мыс. Здесь содержатся яки, коровы, поросята, фазаны, цесарки, аквариумные рыбки, морские свинки и попугаи, а в августе в стационаре появились три телёнка яка. Руководство учреждения также планирует приобрести страусов, для них уже определили место.

По словам сотрудников интерната, животные позволяют пациентам с инвалидностью испытать радость и умиротворение, нивелировать стресс и в целом улучшить качество жизни и здоровье.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирская область приступила к реализации масштабной программы медицинской реабилитации.