МТС ускорила мобильный интернет для гостей Семинского перевала

МТС сообщает о развитии сети в популярных туристических локациях Республики Алтай. Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился на Семинском перевале, где находится горнолыжный комплекс «Семинский».

«По данным BigData МТС, этим летом приток туристов в Горный Алтай на треть превысил показатели 2021 года. При этом через Семинский перевал к заповедным местам Алтая ежегодно следует около 2 миллионов туристов, — прокомментировал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. — Растет и поток желающих прокатиться с горных склонов «Вечной гривы», как называют перевал алтайцы. Поэтому запуск сети LTE в преддверии горнолыжного сезона стал отличным подарком жителям и гостям республики. Ранее мы «прокачали» сеть в первую очередь вдоль Катуни — от Горно-Алтайска до Чемала, включая удаленное село Беляши, чтобы туристы могли быть на связи в том числе на пути к плато Укок».

Семинский перевал или «Вечная грива» — один из высочайших перевалов Чуйского тракта, расположен на высоте более 1700 метров над уровнем моря. Через перевал пролегают все маршруты в «дальний» Алтай — в Акташ, Кош-Агач, на перевал Кату-Яры и далее. На перевале распложены сувенирные лавки и кафе, где туристы могут отведать традиционные напитки и блюда, а также посетить обелиск, установленный в честь добровольного присоединения в 1756 году алтайского народа к Российскому государству.

Рядом с ГЛК «Семинский» расположены отели, турбаза «Динамо» и легендарный тренировочный центр, открытый в 1986 году, как база олимпийского резерва. Сегодня ГЛК и базу ТЦ посещают десятки тысяч любителей лыжного спорта со всей России. Теперь они могут комфортно и в любое время делиться видео и фото с живописными видами перевала и лыжных склонов.