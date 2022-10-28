В Новосибирской области открыли памятник графу-золотоискателю

Сквер с памятником министру финансов Российской империи, графу Егору Канкрину, открывшему первую золотоносную россыпь в нынешних границах Новосибирской области, появился в селе Егорьевское Маслянинского района региона.

Сквер разделен на несколько тематических зон, посвящённых деятельности графа Канкрина, с зоной золотоискателей, зоной финансов и уголком старателя, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Проект Маслянинского района, включающий в себя установку памятника, обустройство сквера и организацию стенда с навигацией, туристической картой и аудиогидом, получил субсидирование в размере 4,2 млн руб. Мера поддержки направлена в соответствии с утверждённой правительством региона госпрограмме «Развитие туризма в Новосибирской области», которая была впервые запущена в текущем году.

«С Егорьевского прииска, открытого в 1830 году благодаря Егору Францевичу Канкрину, начался важнейший этап промышленного освоения Сибири Российским государством. Новый сквер станет не только новой точкой притяжения для туристов в селе Егорьевском, но и раскроет масштаб истории этого места, имеющей всероссийскую значимость», – отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников во время церемонии открытия сквера и памятника 28 октября.

Граф Егор Канкрин – российский государственный деятель и экономист, создатель уникальной системы финансового управления. Он известен в том числе значительным вкладом в развитие золотодобычи. Граф организовывал геологические исследования по всей России, в том числе в Сибири и на Алтае. В 1830 году он отправил рудознатную экспедицию на территорию нынешнего Маслянинского района Новосибирской области – в «Салаирскую страну». Там изыскатели открыли золотоносную россыпь по реке Фомиха.

Слиток из первого добытого здесь золота Егор Канкрин предоставил императору Николаю I. В знак благодарности министру правитель назвал промысел Егорьевским. В дальнейшем в честь графа своё наименование получило и село Егорьевское.

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