Новосибирские власти возьмут 500 млн рублей на погашение долгов

Алёна Золотова
 
Новосибирские власти возьмут 500 млн рублей на погашение долгов и кредитов
На фото начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков. Иллюстрация из архива "Континента Сибирь"

Департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска рассчитывает получить кредит в размере 500 млн рублей. Средства должны пойти на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение муниципальных долговых обязательств города. Соответствующая заявка размещена на портале «ЕИС.Закупки».

На 1 июля объем муниципального долга составил 20,5 млрд рублей, из них только по аренде земельных участков — 3,4 млрд рублей. При этом федеральные власти выделили Новосибирску 2,5 млрд рублей на погашение долга перед банками в начале года. Всего за первую половину 2022 года администрация покрыла 2,3 млрд рублей долговых обязательств.

Также в августе департамент финансов получил бюджетный кредит в размере 5,7 млрд рублей на покрытие кассовых разрывов. 

Исходя из содержания заявки, размещенной на портале «ЕИС.Закупки», департамент финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска рассчитывает получить кредит в размере 500 млн рублей.

Напомним, что 21 октября региональное правительство одобрило проект бюджета Новосибирской области на 2023 год. 

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