Патриотический знак в Новосибирске загородят полотном с надписью

Баннер на памятном знаке в честь 45-летия победы в Великой Отечественной войне на Красном проспекте отправят на восстановление. На его месте появится надпись с соответствующей информацией.

О реконструкции очередного памятного объекта сообщил Telegram-канал мэрии Новосибирска 28 октября.

«Сегодня, 28 октября, баннер на памятном знаке, посвященном 45-летию победы в Великой Отечественной войне, расположенный в районе здания №153 на Красном проспекте, будет временно закрыт полотном со следующей информацией: «Элемент монументально-декоративного оформления находится на восстановлении», — говорится в сообщении муниципалитета.

В мэрии отметили, что работы по восстановлению объекта выполнит ООО «Специализированный застройщик «Ситистрой».

Напомним, что в сентябре по факту демонтажа памятной стелы в честь героев Великой Отечественной войны, установленной в Новосибирске в районе ТРЦ «Ройял Парк», по инициативе главы СКР Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело. В результате монумент было решено вернуть на прежнее место, его планируется отреставрировать. Также в октябре в городском подземном переходе чуть было не соорудили киоски, загораживающие портреты героев России, однако после жалоб новосибирцев соответствующие работы были прекращены.