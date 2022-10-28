Какая бизнес-конференция Новосибирска самая полезная и содержательная?

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и сделать выбор в пользу лучшей бизнес-конференции с точки зрения контента и организации, проводимой в Новосибирске за последние полгода.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15:06
Новосибирские власти возьмут 500 млн рублей на погашение долгов
13:42
Патриотический знак в Новосибирске загородят полотном с надписью
12:54
Стало известно о повреждении ещё восьми домов после падения СУ-30 в Иркутске
11:44
Каркасы трёх ГЧП-поликлиник построены в Новосибирске
10:16
Шесть тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированной свалки в Новосибирской области
9:38
Ресторан грузинской кухни по новосибирской франшизе откроется в Перми
22:22
Аналитики подсчитали, насколько подорожали продукты в Новосибирской области
21:05
Часть улицы Ленина в Новосибирске перекроют с 6 ноября по 10 февраля
19:07
Отремонтирован мост на трассе «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий»
18:47
Новое соглашение с X5 Group позволит укрепить продовольственную безопасность Новосибирской области
18:24
В школах Новосибирской области модернизируют системы противопожарной безопасности
17:21
На Мочищенском шоссе в Новосибирске появится мини-гостиница с закрытой парковкой
16:18
«Пенсионеры» почти определились с кандидатом в губернаторы Новосибирской области
15:37
Новосибирская область обогнала Москву в конкурсе на самый читающий регион
15:24
В Томске отменили выборы мэра
15:23
Завод по изготовлению морсов появится в Тогучинском районе Новосибирской области
15:20
Бердские депутаты утвердят нового главу города через полгода с момента отставки предыдущего
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