Какая бизнес-конференция Новосибирска самая полезная и содержательная?

Дмитрий Катаев
 
Какая бизнес-конференция Новосибирска

«Континент Сибирь» предлагает своим читателям принять участие в голосовании и сделать выбор в пользу лучшей бизнес-конференции с точки зрения контента и организации, проводимой в Новосибирске за последние полгода.

Какая из проводимых в Новосибирске масштабных бизнес-конференций, на ваш взгляд, лучшая с точки зрения контента и организации?

Результаты опроса

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