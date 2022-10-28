Стало известно о повреждении ещё восьми домов после падения СУ-30 в Иркутске

Эксперты выявили повреждения в восьми домовладениях в результате падения самолёта СУ-30 в Иркутске 23 октября. До этого было известно о частичном разрушении одного жилого дома, на который рухнуло воздушное судно.

В результате ЧП повреждены кровли домов, веранд и хозяйственных построек, нарушено остекление теплиц и сломаны деревянные заборы. Кроме того, в кирпичной стене одного из строений обнаружены трещины, сообщили в администрации Иркутска 28 октября.

По данным мэрии, компенсацию ущерба жителям выплатит страховая компания Иркутского авиационного завода, которому принадлежал самолёт.

Специалисты продолжают фиксировать повреждения и факты утраты имущества в результате произошедшего.

Напомним, выполнявший испытательный полёт СУ-30 упал в частном секторе Иркутска вечером 23 октября. Воздушное судно рухнуло на одноэтажный жилой дом, где никто не пострадал. Двое пилотов погибли. На месте происшествия вспыхнул пожар, охвативший 200 кв. м. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ – «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». В качестве предварительных версий трагедии следственный комитет назвал отказ техники и ошибку пилотирования.