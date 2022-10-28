Каркасы трёх ГЧП-поликлиник построены в Новосибирске

На трёх стройках поликлиник, возводимых в Новосибирске в рамках государственно-частного партнёрства, завершено сооружение монолитных каркасов. Об этом сообщили в пресс-службе реализующей проект группы «ВИС».

В Новосибирске завершили возведение монолитных каркасов поликлиник №2 по улице Татьяны Снежиной, №7 по улице Пролетарской и №27 по улице Ереванской, которые строятся в соответствии с соглашением о государственно-частном партнёрстве с группой «ВИС».

Как сообщает пресс-служба компании, общая готовность этих объектов на сегодняшний день составляет 40-44%.

«Всего на семи стройплощадках задействовано 258 рабочих и специалистов, 26 единиц строительной техники, включая башенные и автокраны, бурильные и сваевдавливающие установки, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и др.», — говорится также в сообщении.

Возведение ещё четырёх объектов в рамках ГЧП – поликлиник №13, №16, №18 и №22 – находится на этапе работ нулевого цикла. В группе «ВИС» напомнили, что к строительству этих медучреждений приступили позже, в августе текущего года, из-за повторной отправки проектов на госэкспертизу.

Как сообщали в компании, повторная экспертиза проектов связана с необходимостью расширить площади медучреждений, а также внести ряд корректив в документацию в соответствии с законодательными изменениями и, как следствие, пересмотром сметной стоимости работ. В августе областной минздрав подал судебный иск к реализующей проект «Седьмой концессионной компании» (входит в группу «ВИС») о взыскании 54,6 млн руб. Связано ли это с задержкой в работах, неизвестно.

Строительство семи поликлиник в Новосибирске ведётся в соответствии с ГЧП-соглашением минздрава региона с группой «ВИС». Компания отвечает за проектирование объектов, строительство и организацию финансирования работ, а также эксплуатацию учреждений до 2029 года. Финансовым партнёром проекта выступает Газпромбанк.

По последним данным, стоимость всех семи объектов оценивается в 19,5 млрд руб. Три поликлиники планируется сдать в 2023 году, ещё четыре – в 2024 году.

Новые здания поликлиник будут рассчитаны на обслуживание более 320 тыс. пациентов и 6,5 тыс. посещений в смену. В медучреждениях будут работать более 4 тыс. врачей.