Шесть тысяч тонн мусора вывезли с несанкционированной свалки в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области по требованию прокуратуры ликвидирована крупная несанкционированная свалка. По данным надзорного ведомства, с участка вывезли более шести тысяч тонн отходов.

Искитимский районный суд заставил администрацию Искитимского района ликвидировать несанкционированную свалку у села Завьялово по иску межрайонного прокурора, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 28 октября.

Решению предшествовала прокурорская проверка на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

«Установлено, что у села Завьялово Искитимского района находится крупная несанкционированная свалка мусора и твёрдых бытовых отходов, которую администрация Искитимского района отказалась ликвидировать в добровольном порядке», — сообщили в надзорном ведомстве.

Судебное решение в законную силу вступило, с участка площадью более 3,5 га вывезли более шести тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов.

Напомним, что до 2024 года за счёт федерального бюджета планируется ликвидировать несанкционированные свалки в 19 российских регионах. Новосибирская область попала в список субъектов РФ, которые получат на эти цели финансирование в 2023 году.