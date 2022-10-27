Аналитики подсчитали, насколько подорожали продукты в Новосибирской области

Новосибирскстат проанализировал динамику цен за сентябрь 2022 года.



В сентябре 2022 года увеличилась стоимость сельскохозяйственной продукции. В среднем рост цен на эту категорию, по данным Новосибирскстата, составил 2,5% по сравнению с августом. Стоимость огурцов увеличилась почти на 37%. В то же время в сентябре в 2 раза подешевел картофель, что связано с сезонным фактором.

Новосибирскстат также констатировал рост цен на продукцию животноводства. Так, стоимость птицы поднялась на 5,7%. Наблюдалось незначительное уменьшение стоимости свинины и говядины (менее 1%).

Стоит отметить, что в 2022 году региональные торговые сети встали перед необходимостью корректировки своего ассортимента для сохранения привычной продуктовой корзины покупателей. Так, в крупной восточносибирской сети дискаунтеров «ХлебСоль» (ГК «Слата») ранее отмечали, что изменили более 50% ассортимента, а также нарастили поставки товаров из Китая. Категории, которые претерпели максимальное изменение — мучные и кондитерские изделия, сладкие напитки и бытовая химия. Другой тренд — рост доли локальных производителей на полках торговых сетей. На сегодня этот показатель, по данным NielsenIQ, составляет в Сибири порядка 30%, что больше, чем в среднем по стране.

Напомним, что 27 октября правительство Новосибирской области в лице губернатора Андрея Травникова и ООО «Корпоративный центр ИКС 5» в лице вице-президента, директора по взаимодействию с органами государственной власти X5 Group Станислава Богданова заключили соглашение о сотрудничестве. Предполагается, что оно позволит укрепить продовольственную безопасность региона.