Часть улицы Ленина в Новосибирске перекроют с 6 ноября по 10 февраля

С 6 ноября 2022 года до 10 февраля 2023 года вводится временное прекращение движения транспортных средств и ограничение парковки по ул. Ленина от площади им. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Урицкого. Это связано с подготовкой и реализацией мероприятия «Новогодняя столица России» в 2022-2023 гг.

От площади им. Ленина до ул. Урицкого будет сформирована зона для проведения мероприятий. Мэрия Новосибирска отмечает, что завершение работ по подготовке к празднику планируется до 30 ноября.

Напомним, что ранее Совет депутатов Новосибирска поддержал инициативу перенаправить средства с организации новогодних праздников на нужды мобилизованных.