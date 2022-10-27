Часть улицы Ленина в Новосибирске перекроют с 6 ноября по 10 февраля

Алёна Золотова
 
Фото Михаила Перикова
Фото Михаила Перикова

С 6 ноября 2022 года до 10 февраля 2023 года вводится временное прекращение движения транспортных средств и ограничение парковки по ул. Ленина от площади им. Ленина до ул. Советской и от ул. Советской до ул. Урицкого. Это связано с подготовкой и реализацией мероприятия «Новогодняя столица России» в 2022-2023 гг.

От площади им. Ленина до ул. Урицкого будет сформирована зона для проведения мероприятий. Мэрия Новосибирска отмечает, что завершение работ по подготовке к празднику планируется до 30 ноября. 

Напомним, что ранее Совет депутатов Новосибирска поддержал инициативу перенаправить средства с организации новогодних праздников на нужды мобилизованных.

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