Развитие кинематографа обсудят на круглом столе

Круглый стол «Кинематограф региона: реальность и возможности» состоится в рамках XXV Международного фестиваля документальных фильмов «Встречи в Сибири». Мероприятие пройдет в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» 28 октября и будет посвящено актуальным вопросам развития регионального кинематографа.

Юбилейный XXV фестиваль документальных фильмов «Встречи в Сибири» проходит в Центре культуры и отдыха «Победа» с 24 по 30 октября. В программе — премьеры российских и зарубежных документалистов, творческие встречи, конкурс дебютов и студенческих работ, фильмы для семейного просмотра, а также круглый стол по проблемам документалистики. Вход на все мероприятия в рамках фестиваля свободный.

За четверть века фестивалю «Встречи в Сибири» удалось стать брендом и легендой Новосибирска. Международный, документальный, с собственным характером и душой. Место встреч, показов, профессиональных обсуждений и появления новых проектов. Единственный кинематографический фестиваль в регионе, имеющий многолетнюю историю и посвященный только документальным фильмам. Благодаря фестивалю Новосибирск укрепил свою славу города кинематографического, в котором любят документальное кино, умеют снимать и смотреть документальные фильмы.

«Город всегда был известен своими достижениями в кинематографе, снимаются фильмы и сейчас, но необходимо создать концепцию развития регионального кино, обратиться к опыту соседних регионов», — отметила президент фестиваля «Встречи в Сибири» Элла Давлетшина.

Спикерами обсуждения станут заместитель министра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов; режиссер, художественный руководитель ГКБУК «Пермская синематека», инициатор программы «Социальные залы», президент фестиваля «Флаэртиана» Павел Печенкин; режиссер, председатель Новосибирского отделения Союза кинематографистов РФ, заслуженный деятель искусств России Борис Травкин; режиссер, директор ООО «Красноярская киностудия» Александр Калашников; режиссер, заслуженный деятель искусств России Владимир Эйснер; и. о. директора ГБУК НСО «Центр креативных индустрий» Андрей Васильев; генеральный директор Межрегиональной общественной организации поддержки и развития кинематографа «Встречи в Сибири» Элла Давлетшина.

Также к обсуждению присоединятся участники и зрители фестиваля «Встречи в Сибири», представители новосибирского кинематографического сообщества и другие заинтересованные лица.

Как отмечает Элла Давлетшина, в Красноярске действует постоянная грантовая программа «Документальное кино Красноярья», в соответствии с законом Красноярского края от 19 декабря 2013 года № 5-1980 «О поддержке издательской деятельности и документальной кинематографии в Красноярском крае»: каждый год снимаются профессиональные документальные фильмы. В свою очередь, в Перми созданы и успешно развиваются проекты «Пермская синематека», «Социальные залы», «ВУЗ-Флаэртиана» и другие проекты. Создана «Кинокомиссия», функционирует система медиаобразования.

По мнению организаторов, обмен опытом с представителями соседних регионов и знакомство с лучшими практиками, проверенными временем, станут хорошим поводом для конструктивного диалога отрасли и власти в целях развития и поддержки кинематографа в Новосибирской области.

Фестиваль учрежден Межрегиональной общественной организацией поддержки и развития кинематографа «Встречи в Сибири» и проходит при поддержке министерства культуры России, министерства культуры Новосибирской области, мэрии Новосибирска.