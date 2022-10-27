Чем запомнилась 26-я сессия Заксобрания Новосибирской области

На 26-й сессии Заксобрания Новосибирской области депутаты рассмотрели более 35 вопросов. «Континент Сибирь» выделил из них несколько решений, влияющих на продовольственную безопасность региона и качество жизни в областном центре.

Несмотря на то что новосибирские аграрии собрали рекордный урожай, положение дел у сельхозтоваропроизводителей оставляет желать лучшего. Между тем, их финансовое благополучие — залог продовольственной безопасности Новосибирской области. От того, реализуют ли аграрии свою продукцию по хорошей цене, зависит то, как они смогут рассчитаться с кредитами и подготовиться к следующему сельскохозяйственному году.

«Ситуация на рынке складывается очень тревожная. Цены на зерно близки к себестоимости, а зачастую даже ниже. Закупки зерна государством ведутся, но они явно недостаточны. Возникают риски ухудшения финансовой ситуации сельхозпроизводителей. Чтобы их избежать, мы подготовили обращение к министру сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрию Патрушеву, в котором предложили рассмотреть ряд мер, которые помогли бы аграриям», — отметил председатель комитета Заксобрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин, представляя документ депутатам. Он добавил, что такие обращения в правительство РФ на данный момент готовят практически все сибирские регионы.

Среди мер поддержки, которые предлагают новосибирские депутаты, — увеличение госзакупок, пролонгация кредитов, отсрочка с введением федеральной государственной системы прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно»), которая оказалась очень тяжелой для внедрения, особенно для небольших сельхозтоваропроизводителей. «Такие обращения сегодня принимают многие регионы, — рассказал председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. — Необходимо стимулировать подъем цен на продукцию сельского хозяйства. У правительства для этих целей есть ряд механизмов. Один из них — увеличить объем закупок в госрезерв. Это всегда было. Сегодня эти объемы уменьшились. Многие сельхозпроизводители закредитованы. Необходимо продлить льготное кредитование, чтобы в случае продления кредитных договоров не была увеличена процентная ставка. Механизмов на федеральном уровне на самом деле много. И я уверен, что какие-то будут приняты».

Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрели поправки в закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Первая касается административной ответственности за продажу детям (лицам, не достигшим 18 лет) тонизирующих напитков. Так, административный штраф для граждан предполагается установить в размере от 500 до 1500 рублей, для должностных лиц — от 3000 до 5000 рублей, для юридических лиц — от 10 000 до 15 000 рублей. Если правонарушение повторится, то штраф для граждан увеличится от 1500 до 2000 рублей, должностных лиц — от 5000 до 7000 рублей, юридических лиц — от 15 000 до 20 000 рублей.

Депутат Яков Новоселов усомнился в том, что этот закон будет соблюдаться на практике. «У органов внутренних дел в этом направлении явные недоработки», — считает депутат. Однако заместитель председателя комитета Заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике Евгений Подгорный уверен, что эти поправки необходимы, чтобы защитить подрастающее поколение. «Энергетические напитки имеют свою специфику по сравнению с другими напитками, поскольку в их составе содержатся тонизирующие компоненты и ингредиенты — кофеин, таурин и так далее. Употребление детьми более одной упаковки тонизирующего напитка в день негативно влияет на их здоровье. И мы должны препятствовать бесконтрольной продаже энергетиков», — отметил Евгений Подгорный.

Вторая поправка в закон «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» предлагает повысить «уровень административной ответственности граждан за нахождение транспортных средств на детских или спортивных площадках, на газонах или иных территориях, занятых зелеными насаждениями, а также хранение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств вне специально отведенных для стоянки транспортных средств мест, в том числе вне специально отведенных для стоянки транспортных средств мест в границах придомовой территории».

Тут стоит отметить, что с 2021-го по май 2022 года в Новосибирске было рассмотрено более 400 административных дел тех новосибирцев, которые бросали машины на газонах, детских площадках, оставляли гнить авто во дворах и парковочных карманах. Сумма штрафов за этот период превысила 400 тысяч рублей. Однако ситуация не меняется, и, по мнению депутатов, это свидетельствует о том, что действующий размер штрафа за указанные правонарушения недостаточен. Поэтому предложено увеличить штраф еще на тысячу рублей (до 2000). «Повышение размера штрафов — это логичный шаг. Нам нужно наводить порядок», — отметил Андрей Шимкив.

Также на сессии произошло еще одно знаковое событие. Депутаты вновь избрали Елену Гончарову председателем Контрольно-счетной палаты (КСП) Новосибирской области. Полномочия Елены Гончаровой истекали 10 ноября. Она бессменный руководитель КСП с 2004 года. «Елена Анатольевна сформировала и поддерживает эффективную систему сотрудничества законодательной и исполнительной ветвей власти Новосибирской области, — отметил, представляя кандидатуру главы КСП, вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров. — Имеет выраженную государственную позицию. Умеет добиваться решения поставленных государственных задач. Под ее руководством Контрольно-счетная палата Новосибирской области имеет репутацию одного из самых сильных контрольно-счетных органов в Российской Федерации». Важно, что кандидатура Елены Гончаровой на новый срок полномочий получила поддержку губернатора Новосибирской области и квалификационной комиссии Счетной палаты Российской Федерации.

Как отметил председатель комитета Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, «все замечания, решения, которые приходят от КСП, устраняются не в рамках одного учреждения или одной программы, которую проверяют, а системно». В итоге депутаты тайным голосованием единогласно переизбрали Елену Гончарову на пост председателя КСП региона.