В школах Новосибирской области модернизируют системы противопожарной безопасности

На реализацию мер по обеспечению безопасности в школах Новосибирской области ежегодно направляется 700 млн рублей. Как отметили в министерстве образования Новосибирской области, действующим приоритетом является модернизация систем противопожарной безопасности.

Напомним, что на сегодня образовательные организации региона помимо обеспечения физической охраны оснащаются инженерно-техническими средствами, включающими в себя противопожарную сигнализацию, камеры видеонаблюдения, системы управления доступом, рамки металлоискателей. Ручными или арочными металлодетекторами оборудовано 864 организации. Такие данные приводит пресс-служба регионального правительства.

Заместитель министра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов отмечает, что другим важным средством безопасности является кнопка тревожной сигнализации, которая используется при возникновении нештатной ситуации для вызова полиции или других служб.

«Все организации, имеющие технические возможности, оснащены такой кнопкой, в которых нет такой возможности, установлена экстренная телефонная связь с единой диспетчерской службой», – сообщил Юрий Савостьянов. Его комментарии приводит пресс-служба правительства Новосибирской области.

Помимо тревожных кнопок образовательные организации оснащены автоматизированной системой противопожарной безопасности и системой пожарного мониторинга. Система сама направляют информацию в ближайшую службу реагирования.

«Все это время действовала программа министерства образования, в которой отражены мероприятия по обеспечению безопасности, в рамках которой мы устанавливали в образовательных организациях системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. Сегодня мы приходим к мнению, что системы пожарной безопасности нужно модернизировать. В прошлом и этом году на эти цели уже направлено 60 млн рублей, на следующий год в бюджет заложены более крупные суммы, которые пойдут на замену систем пожарной безопасности, отвечающих более современным требованиям. Эта работа системная и рассчитана на несколько лет», – прокомментировал заместитель министра.

Решение вопросов технической безопасности зданий финансируется через программу капитального ремонта в Новосибирской области при участии федерального бюджета. Всего до конца года планируется отремонтировать 12 школьных зданий, еще 13 – в следующем году.