На Мочищенском шоссе в Новосибирске появится мини-гостиница с закрытой парковкой

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство трёхэтажной гостиницы на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе города. В отеле будет девять номеров.

Разрешение на строительство гостиницы выдано 24 октября компании «Сибирские традиции», специализирующейся на деятельности в области права и бухгалтерского учёта (директор – Михаил Музычук).

Как следует из данных, опубликованных на муниципальном портале Новосибирска, в здании предполагается наличие девяти одноместных, двух- и трёхместных номеров, а также 30 помещений общественного назначения. Общая площадь последних составит 307,61 кв. м.

В здании будет три этажа, в том числе один подземный.

На строительство выделен участок в 3,5 тыс. кв. м, где площадь застройки составит 1,4 тыс. кв. м. Согласно кадастровым сведениям об этом участке, территорию разрешено использовать для возведения гостиниц.

На территории отеля также планируется разместить автостоянку закрытого типа площадью 910,89 кв. м с 8 парковочными местами.

Изначально разрешение на строительство объекта выдавалось в июне 2015 года, однако к концу октября текущего года оно было доработано. Документ будет действовать до 30 декабря 2022 года.

Напомним, что в Томске идёт строительство отеля, который планировали открыть под брендом Marriott. Работы предполагается завершить к 2025 году.