«Праздничный» бюджет Нового года потратят в Новосибирске на закупку дронов и тепловизоров для армии, а также на помощь семьям мобилизованных. Такое решение было принято на очередной сессии Совета депутатов Новосибирска.

Депутаты Совета депутатов Новосибирска 26 октября в ходе сессии проголосовали за перенаправление средств с организации новогодних городских праздников в этом году на закупку необходимых товаров для мобилизованных, а также помощь их семьям. По мнению депутатов, сейчас не время для развлечений, а солдаты и их близкие нуждаются в дополнительной поддержке.

Напомним, ранее город был выбран новогодней столицей России в 2023 году, поэтому отметить праздник в Новосибирске планировалось особенно широко.

Согласно принятым горсоветом изменениям, из перераспределенных 25 млн рублей 15 млн пойдут на поддержку семей мобилизованных новосибирцев. 10 млн рублей из городского бюджета направят на закупку необходимых для военнослужащих товаров, в том числе так называемых «товаров двойного назначения».

«Считаем, в тех условиях, в которых находятся государство и общество, пышное празднование Нового года неуместно. Поэтому фракция «Единая Россия» обратилась к мэру города с предложением перераспределить деньги, уменьшив траты на новогодние торжества. Проект изменений был внесен в бюджет: 25 миллионов было «срезано» с празднования Нового года. Мы отказались от Ледового шоу Ильи Авербуха, 3D-проекции на здание НОВАТа, фейерверков, была сокращена праздничная программа и отменено продолжение освещения гирляндами Красного проспекта. 15 миллионов рублей направлены на помощь мобилизованным и их семьям, 10 миллионов рублей — на закупку специализированных товаров по заявкам Министерства обороны для убывающих на специальную военную операцию», — рассказал председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев (депутатское объединение «Единая Россия»).

Перед тем как инициировать изменения, по словам спикера, депутаты изучили расходы бюджета на новогодние праздники по двум подразделениям мэрии — департаменту культуры и управлению рекламы. В итоге решили отменить концерты с участием танцевальных и вокальных коллективов, а также другие мероприятия, оплачиваемые из бюджета города. Кроме того, на помощь мобилизованным и их семьям от управления рекламы были перенаправлены 5 млн рублей, предназначавшиеся для праздничной иллюминации Красного проспекта.

«Перед сессией прошло совещание с руководством армии, по итогам которого будет формироваться список того, что необходимо. Мы со своей стороны предложили закупить спецоборудование — потому что есть потребность в тепловизорах, дронах. Это то, что значительно уменьшает жертвы, потери, ранения воинского состава и помогает более эффективно проводить действия по спецоперации», — уточнил Дмитрий Асанцев.

Отметим, что семьи мобилизованных граждан будут поддерживаться в заявительном порядке. Родственники могут прийти в социальную службу и попросить предоставить им помощь от лица мобилизованного человека либо обратиться с собственными нуждами. Специалисты рассмотрят обращения и примут решения о направлении бюджетных денег на помощь.

При этом маленьких новосибирцев город не оставит без праздничных утренников и елок, пообещали в Совете депутатов. Участие в новогодних мероприятиях примут и приезжающие дети из ДНР и ЛНР. Для ребят в городе проведут концертные программы, устроят походы в театр и закупят новогодние подарки.

Помимо перераспределения средств с новогодних праздников на помощь армии и семьям мобилизованных, на прошедшей сессии депутаты решили предусмотреть средства на поддержку военнослужащих и обеспечение армии в бюджете 2023 года.

«Как бы там ни было, такая позиция, что «есть Минобороны, и пусть оно самостоятельно занимается всеми этими вопросами, а нас это не касается», — это неправильный подход, на мой взгляд. Думаю, многие коллеги меня поддержат. Если есть возможность помогать, в том числе и средствами бюджета города Новосибирска как муниципального образования, то это необходимо делать», — сделал вывод председатель горсовета.

В ходе обсуждения помощи военнослужащим депутат Светлана Каверзина обратила внимание, что в поддержке нуждаются семьи не только мобилизованных новосибирцев, но и тех профессиональных военных, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. В департаменте по социальной политике мэрии Новосибирска депутата убедили, что такая помощь также будет оказываться.

«Деньги направляются в том числе и на семьи военнослужащих, которые уже принимают участие в боевых действиях. Эти семьи обращаются за оказанием помощи в трудной жизненной ситуации — за помощью на лечение, одежду, лекарства. Семьи мобилизованных в последнее время обращаются в основном за компенсацией затрат на приобретение предметов первой необходимости», — уточнила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева.

Депутат горсовета Антон Картавин, в свою очередь, задал вопрос о правовых основаниях закупки товаров двойного назначения для нужд минобороны за счет бюджета города. «Входит ли это в полномочия города Новосибирска, согласно 131-ФЗ, производить какие-то закупки для Министерства обороны? Не превышаем ли мы полномочия в этом случае?» — спросил депутат.

Сомнения коллеги прокомментировал председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Совета депутатов Новосибирска Андрей Гудовский (депутатское объединение «Единая Россия»). Он заявил, что все инициативы, касающиеся поддержки мобилизованных, должны приниматься «без лишних проволочек». «Мы вообще должны жить ближайший год под лозунгом: «Все для фронта! Все для победы!» …А мы сидим здесь, обсуждаем: можно или нельзя… Да, можно! И нужно!» — уверил Андрей Гудовский.

Как уточнили юристы Совета депутатов Новосибирска, закупки на военные нужды в настоящее время могут производиться за счет муниципалитета. Основанием для такого права выступает недавно принятое постановление правительства РФ.