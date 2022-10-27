«МегаФон» назначил нового руководителя в двух сибирских регионах

Региональное отделение «МегаФона» в Республике Хакасия и Республике Тыва возглавила Светлана Симаткина. Среди ключевых целей топ-менеджера – реализация стратегии развития МегаФона на массовом, корпоративном рынке и в государственном сегменте.

Приоритетом нового директора также является повышение эффективности розничной сети и совершенствование качества сервиса для абонентов массового и корпоративного сегментов. Также оператор обозначил своим фокусом дальнейшее укрепление технологического преимущества, в том числе за счет расширения покрытия в малых населенных пунктах и туристических локациях.

«В регионах Южной Сибири сосредоточен значительный потенциал для расширения пула цифровых проектов в промышленном секторе, городской среде, туристическом кластере, – комментирует директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Вадим Зимин. – Уверен, что управленческие компетенции Светланы, знание регионального рынка и нацеленность на высокий результат помогут достичь нового уровня развития компании в Хакасии и Тыве».

Светлана Симаткина родилась в Хакасии, окончила факультет экономики и управления в Хакасском институте бизнеса. Имеет успешный опыт руководящей работы в федеральных компаниях телекоммуникационной отрасли – в сфере маркетинга, продаж и управления проектами.