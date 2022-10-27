Новосибирская область обогнала Москву в конкурсе на самый читающий регион

Новосибирская область стала победителем всероссийского конкурса «Самый читающий регион», который проводится при поддержке Минцифры РФ. В число лауреатов, так и не ставших лидерами, вошла Москва.

Новосибирская область признана лучшей с проектом областной научной библиотеки «Век сибирской литературы», приуроченным к 85-летию региона и столетию журнала «Сибирские огни». Инициатива включает в себя программу мероприятий, объединяющих представителей власти, бизнес-сообщества, общественных объединений и «простых» читателей.

Лауреатами конкурса стали Москва, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Кроме того, почётного статуса «Территория книги и чтения» удостоился Санкт-Петербург. В число 20 лучших «книжных» субъектов РФ также попал ещё одни сибирский регион – Красноярский край.

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» прошёл в 2022 году в восьмой раз. В нём приняли участие 82 субъекта РФ. Их оценивали представители книжного, музейного и библиотечного сообществ, органов власти и общественных организаций. Они учитывали наличие развитой книжной инфраструктуры и ярких инициатив по продвижению чтения.

Победитель конкурса получает статус «Литературный флагман России». Представителям региона-лидера также вручается памятная статуэтка в виде летящего по волнам бронзового кораблика-книги, а трём лауреатам – поощрительные дипломы. Церемония награждения проходит в конце года.

Напомним, что в сентябре в Новосибирске завершили модернизацию библиотеки по улице Бориса Богаткова, превратив её в «модельную». Она позиционируется как учреждение с патриотическим «уклоном».