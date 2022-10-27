Завод по изготовлению морсов появится в Тогучинском районе Новосибирской области

Компания «Натуральные продукты» стала резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Горный» в Тогучинском районе Новосибирской области. Организация планирует построить завод по изготовлению ягодных морсов. На реализацию инвестиционного проекта выделено 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



Бизнес-план компании «Натуральные продукты» включает строительство завода по изготовлению натуральных безалкогольных морсов из ягод, произрастающих на территории Новосибирской области и соседних регионов: брусники, клюквы, черной смородины, малины, жимолости, облепихи.

«Новый резидент ТОСЭР «Горный» намерен развивать и усиливать рынок сибирской продукции. Проект соответствует перспективным направлениям инвестиционной деятельности Новосибирской области – модернизация, расширение или создание производств пищевой и перерабатывающей промышленности», – отметил заместитель министра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак. Его комментарии приводит пресс-служба регионального правительства.



Инвестиционный проект предполагает вложение 120 млн рублей и создание 25 новых рабочих мест. Запуск производства запланировано на октябрь 2024 года.

Напомним, на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) р.п. «Горный» в настоящее время зарегистрировано 5 резидентов.