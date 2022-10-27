Горсовет Бердска определил регламент процедуры по отбору главы города. В их компетенции — утвердить дату и назначить членов конкурсной комиссии.

Сегодня, 27 октября, в Бердске прошла внеочередная сессия Городского совета. В повестке стояли только два вопроса: о досрочном прекращении полномочий ушедшего в отставку Евгения Шестернина. Он уволился 30 сентября, а 3 октября губернатор представил его в качестве министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Кроме того, сегодня бердские депутаты проголосовали за объявление конкурса по отбору кандидатур в главы города.

Областные парламентарии отменили прямые выборы мэра Бердска, как и практически по всей Новосибирской области (кроме Новосибирска и Кольцово) в 2015 году. Все это время глава муниципалитета проходил через конкурсный отбор и утверждение на сессии. Новая процедура стартует 6 февраля 2023 года, когда потенциальные кандидаты могут начинать подавать документы для участия в отборе будущего главы. Последний день приёма бумаг 17 февраля.

По регламенту, назначение нового главы должно состояться не позднее полугода после увольнения предыдущего. Депутаты решили протянуть без официально утверждённого градоначальника максимально. Финал конкурса — 21 марта. В этот день депутаты Горсовета выберут главой Бердска одного из тех, кого комиссия допустит до этого этапа.

С момента отставки Евгения Шестернина обязанности руководителя администрации Бердска исполняет заместитель по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Отборочная комиссия будет состоять из восьми человек, четверых из них предстоит назначить губернатору Новосибирской области. Остальных делегатов утвердил Совет депутатов: Бердск-Онлайн сообщает , что в этом числе спикер местного Горсовета Владимир Голубев («Единая Россия»), вице-спикер Семён Лапицкий (объединение «В интересах Бердска»), депутат Людмила Чуркина (КПРФ) и начальник правового управления министерства регионполитики Новосибирской области Максим Зырянов.

Экс-глава Бердска Евгений Шестернин впервые возглавил городскую администрацию в 2015 году, в 2020 вновь получил полномочия на пять следующих лет.