В Новосибирске завершается капитальный ремонт одного из самых напряженных выездов из города — Гусинобродского шоссе. Реконструкция с расширением дороги до четырех полос ведется в несколько этапов начиная с 2020 года. Во время прошедшего в конце октября выездного совещания мэра Новосибирска Анатолия Локтя с подрядчиками стали известны сроки сдачи объекта, а также причины задержки работ.

Второй этап реконструкции Гусинобродского шоссе входит в свою завершающую стадию. Строителям осталось закончить небольшой участок дорожного полотна. Таким образом, общая протяженность ремонтируемого третий год участка составит более 2 км. В настоящее время определенные риски для строителей создает погода, но подрядчику уже поставили задачу сдать готовое шоссе до середины ноября.

21 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть проконтролировал выполнение реконструкции Гусинобродского шоссе на оставшемся участке до улицы Зеленодолинской. Напомним, что дорожные работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на территориях Октябрьского и Дзержинского районов города. Проектом предусмотрены расширение проезжей части до четырех полос и устройство пешеходных тротуаров. Также проводятся подъем колодцев подземных коммуникаций и строительство ливневой канализации.

«Гусинобродское шоссе — это очень важный объект, выход из города. Он всегда привлекал пристальное внимание новосибирцев, общественников. Напомню историю с ремонтом дороги в районе ее пересечения с улицей Доватора. В этом году там в авральном режиме проводили работы с заменой грунта в основании дороги, и в итоге справились с этой задачей, — сказал мэр. — Особенность Гусинобродского шоссе и в том, что оно стыкуется за чертой города с Восточным объездом, который также строится по федеральной программе. Мы планируем сделать эту стыковку в следующем году — таким образом, окончательно закончить программу БКД по Гусинобродскому шоссе».

Как объяснил мэр, трудность работы на текущем участке шоссе для подрядчиков была связана с большим объемом коммуникаций, в том числе хозфекальной канализацией, водопроводом. Много времени ушло именно на вынос этих коммуникаций.

По словам начальника муниципального казенного учреждения «Управление дорожного строительства» Виктора Хихлова, по контракту сдача Гусинобродского шоссе должна была произойти 1 октября. Существенно затормозили процесс перенос газовых сетей и работы по устройству ненормативного откоса дороги.

«Газопровод задержал работу. Много согласований потребовал. Он должен был быть перенесен еще в 2021 году, но этого не произошло. Менялись технические решения, собственник получал новые технические условия — все это несколько задержало работы», — рассказал Виктор Хихлов.

Он отметил, что уже заканчиваются работы по засыпке проблемного откоса, после чего здесь останется завершить асфальтовое покрытие. При этом, как признал чиновник, остается риск задержки принятия дороги в эксплуатацию при неподходящих для завершения работ погодных условиях.

В свою очередь представитель подрядчика — директор дорожно-благоустроительного комплекса ООО «Перлит-Строй» Николай Лавров — сообщил, что вынос сетей газопровода, которым подрядчик сам не занимается, производился уже после начала строительных работ. Это и стало одной из причин задержки сроков. Новый срок сдачи объекта — 15 ноября.

«Мэр поставил задачу. Будем стараться успеть», — пообещал Николай Лавров.

Строителям придется поторопиться, чтобы завершить все связанные с укладкой асфальта работы в октябре. После этого подрядчику останется выполнить работы, не зависящие от погодных условий, в том числе связанные с освещением и установкой светофорных объектов. Также вдоль шоссе установят парапетное пешеходное ограждение и четыре павильона остановок общественного транспорта.

На все элементы дороги у подрядной организации появятся гарантийные обязательства, рассказали в мэрии города. Так, гарантия на дорожное основание составит восемь лет, на нижние слои покрытия — шесть лет, на верхний слой асфальта и новые бортовые камни — пять лет. На дорожные знаки — 10 лет.

В ходе работ организация независимого строительного контроля, определенная мэрией по конкурсу, выдала более 40 предписаний подрядчику — однако все замечания были устранены.

Напомним, в этом году в Новосибирске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска» идет работа по 63 объектам дорожного строительства.

«Считаю, что план этого года мы выполним не только по федеральным объектам, но и по всем муниципальным дорогам. Ни в коем случае не должно страдать качество. Следим за этим. Иногда подрядчику приходится возвращаться к сделанным участкам и переделывать — не все адаптировались к повысившимся требованиям к качеству, поэтому не у всех с ходу все получается. Я уверен — получится. Поэтому надо учиться выполнять современные требования, но ни в коем случае не за счет сроков выполнения работ», — обратил внимание мэр Анатолий Локоть.

На сегодня из включенных в программу ремонта на сезон-2022 сданы в эксплуатацию 57 участков дорог. Ремонт одного объекта — улицы Ипподромской — продолжат в следующем году.