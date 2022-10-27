Отмена выборов мэра Томска касается Новосибирска

Потенциальный переход к конкурсной системе назначения главы Томска актуален и для других сибирских городов, в которых ещё остались прямые выборы мэров.

Сегодня, 27 октября Дума Томской области рассмотрит вопрос о переходе к назначению главы регионального центра через конкурсную комиссию и голосованию в городской Думе. Отмена прямых выборов в Томске, в случае официального утверждения этого решения, актуализирует вопрос о сити-менеджере, в том числе, в Новосибирске и Абакане. На это обращают внимание эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» в публикации канала «Госсовет 2.0».

Аналитики, рассуждая о важности, готовящихся перемен в Томске, указывают на закрепление тренда на полный демонтаж избираемых глав городов. В России прямые выборы мэров, помимо сибирских Новосибирска и Абакана, на данный момент есть только в Улан-Удэ, Анадыре, Хабаровске и Якутске. «Отмена прямых выборов мэра Томска может спровоцировать возобновление дискуссии по этой теме в соседнем Новосибирске или Абакане», — констатируют эксперты канала, принадлежащего «Минченко консалтинг».

Кроме того, они говорят о курсе на де-факто двойную ротацию региональных элит, когда смена губернатора повлечёт и смещение градоначальника столицы субъекта.

Члены фракции «Единая Россия» в Думе Томской области на прошлой неделе инициировали законопроект о замене выборов мэра Томска на конкурсный отбор и депутатское голосование. Этот вопрос стоит в повестке сегодняшней сессии. Отказ от избрания главы Томска через волеизъявление граждан назвал целесообразным губернатор Владимир Мазур. Депутат ГД Владимир Самокиш направил в региональный парламент поправку о временном отказе от избрания главы Томска населением.

Группа городских депутатов безуспешно пыталась добиться созыва внеочередной сессии, чтобы успеть назначить прямые выборы мэра.

В ноябре 2020 года правоохранители задержали мэра Томска Ивана Кляйна. В декабре 2021 года суд приговорил ранее временно отстранённого от должности градоначальника к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей за злоупотребление должностными полномочиями. Приговор вступил в силу 29 июля 2022, когда Томский областной суд отклонил апелляцию. Тогда же досрочно прекратились полномочия Кляйна на посту главы города.

«Неочевидно, кто захочет занять пост мэра Томска, поскольку это исторически крайне токсичная должность. Достаточно вспомнить тюремный срок Александра Макарова (мэр с 1996 по 2006), уголовное дело против Николая Николайчука (2007-2013), а также уголовное дело в отношении Ивана Кляйна, который руководил городом с 2013 по 2022 годы. Де-факто последние три мэра Томска (не считая тех, кто занимал должность как и.о.) рано или поздно становились фигурантами уголовных дел», — напоминают эксперты через канал «Госсовет 2.0».