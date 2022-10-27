Парламент Хакасии одобрил обращение депутатов к Мишустину от имени угольщиков

На сессии Верховного Совета Хакасии депутаты приняли обращение к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой о содействии в решении проблемы с вывозом продукции угольных предприятий. Это уже второе послание парламентариев премьеру от имени работников отрасли.

Сессия регионального парламента прошла 26 октября, сообщает пресс-служба Верховного Совета Республики Хакасия.

Документ депутаты подготовили по просьбе угольщиков. Они попросили рассмотреть возможность установить квоты на вывоз продукции угольных предприятий и предоставить компаниям доступ к железнодорожной инфраструктуре в восточном направлении. Ранее аналогичное обращение в адрес главы правительства парламентарии уже направляли, однако вопрос так и остался не решённым.

Как отметил на сессии председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев, снижение экспорта угля в регионе приведёт к падению доходов в региональный бюджет и, как следствие, риску неисполнения социальных обязательств парламентариев перед населением. По словам председателя комитета по экономической политике, промышленности, строительству и транспорту республиканского парламента Василия Шулбаева, более 8 млрд руб. из 20 млрд руб. налога на прибыль в регионе в текущем году получено от угольных предприятий. При этом налог на прибыль в структуре налоговых доходов превышает 51%.

Глава комитета на сессии также отметил, что в угольной отрасли региона задействовано порядка 5 тыс. человек, а с учётом работников в смежных отраслях – более 12 тысяч. Василий Шулбаев также обратил внимание на то, что предыдущее обращение депутатов к премьеру поддержали в 15 субъектах РФ, а из шести «угольных» регионов существенное снижение добычи и отгрузки топлива произошло в Хакасии и Кемеровской области. Напомним, что глава Кузбасса Сергей Цивилёв в сентябре сообщал о приостановке инвестиционных проектов в угольной отрасли региона на фоне проблем с вывозом продукции.