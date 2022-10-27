Депутаты Заксобрания Новосибирской области в ходе сессии 27 октября единогласно согласовали назначение Алексея Колмакова на должность министра строительства региона.

Алексей Колмаков исполнял обязанности министра строительства Новосибирской области с декабря 2021 года. До этого он три года работал заместителем министра строительства региона и плотно занимался проблемами обманутых дольщиков. Представляя депутатам главу регионального минстроя, губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что Алексей Колмаков эффективно организовал работу министерства строительства. Все задачи, поставленные правительством РФ и региональным правительством «по строительству важнейших объектов на территории региона, по решению вопросов восстановления прав обманутых дольщиков, по вводу в эксплуатацию жилья и объектов социальной инфраструктуры, строящихся в рамках национальных проектов, выполняются на должном уровне».

Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали кандидатуру Алексея Колмакова единогласно. «Это серьезный аванс. Так что вам только работать и работать», – отметил председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив, обращаясь к Алексею Колмакову.

Напомним, Алексей Колмаков исполнял обязанности министра строительства Новосибирской области после того, как прежний министр Иван Шмидт покинул свой пост. Тогда представители строительного сообщества Новосибирска предполагали, что отставка Ивана Шмидта может быть связана со сложной ситуацией вокруг строительства в Новосибирске нового ЛДС.