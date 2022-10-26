Глава Кузбасса распорядился создать единую донорскую базу для клиник СФО

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв распорядился создать в клиниках Сибирского федерального округа донорские базы, которые будут объединены в единую информационную сеть. Это позволит медикам обмениваться информацией для подбора доноров.

С инициативой о создании в Сибири единой базы данных для трансплантологов Сергей Цивилёв выступил как председатель Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» на научно-практической конференции «Актуальные вопросы трансплантации органов».

Мероприятие прошло в Кемерове 26 октября.

Согласно инициативе, Кузбасс станет центром трансплантологии в СФО.

Как отметил на конференции главный внештатный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, по количеству проведённых трансплантаций Кузбасс сегодня занимает второе место в стране после Москвы и первое — в Сибири. По словам Сергея Цивилёва, с начала текущего года в регионе провели 65 операций по пересадке почек, 10 – по пересадке сердца и шесть – по пересадке печени.

«При этом уровень оснащения кузбасских клиник и профессионализм специалистов позволяют выполнять здесь в два раза больше таких высокотехнологичных операций на мировом уровне и спасать ещё больше людей», — отметил на мероприятии Сергей Цивилёв.

По данным правительства региона, за последние полгода в 15 больницах Кузбасса были созданы свои донорские базы, однако этого недостаточно для оказания помощи всем пациентам, ожидающим очереди на пересадку.

В дальнейшем для кузбасских врачей планируется провести лекции и мастер-классы от московских трансплантологов.

По словам Серея Готье, операций по трансплантации в России с 2015 года ежегодно становится на 200 больше. При этом, по мнению врача, трансплантология в стране и в Сибири в частности на полную мощность пока не работает.

«Во многом это связано с нежеланием и устаревшей идеологией некоторых врачей на местах. При этом в мировой практике уже давно действует чёткий алгоритм действий персонала реанимаций для правильной постановки диагноза, позволяющего использовать органы человека для спасения других жизней», — отметил Сергей Готье.

Напомним, что в октябре Кузбассу из федерального бюджета выделили 12 млрд руб. на модернизацию здравоохранения.