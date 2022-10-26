Депутаты горсовета одобрили изменения в градостроительные документы Новосибирска. Согласно им, до 2033 года в Калининском районе построят 1 млн кв. метров жилья. Проект комплексного развития территории утвержден без проведения общественных слушаний.

На 20-й сессии горсовета Новосибирска 26 октября депутаты проголосовали за внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки города. Изменения предусматривают масштабную застройку 207 га территории микрорайона Клюквенный на севере города.

Проект включает строительство 1 млн кв. метров жилья, 3 школ, 5 детских садов, медицинских и культурных учреждений, а также развитие дорожной инфраструктуры.

На вопросы депутатов по поводу отсутствия общественных слушаний по проекту в правовом департаменте мэрии Новосибирска уточнили, что особая мера была принята на фоне проведения специальной военной операции (СВО).

«Мера, которая была принята как специальная в условиях ведения СВО, мера, которая призвана придать темпы жилищному строительству. Мы этим правом воспользовались и действовали исключительно в соответствие с федеральным законодательством», — сообщила начальник правового департамента мэрии Новосибирска Маргарита Маслова.

Федеральное финансирование для обеспечения инфраструктуры микрорайона составит 7 млрд рублей. Значительная часть средств будет выделена уже в этом году. Реализовывать масштабный проект будет АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области», которое уже подписало договоры с РЭС, СГК и Горводоканалом на техприсоединение.

«Отрадно видеть, как можно и нужно работать органам власти, когда все объединены какой-то общей целью… Я вижу этот процесс как образцово-показательную историю, когда можно сделать действительно классный проект», — высказался депутат Игорь Украинцев.

Напомним, что проект застройки Клюквенного был одобрен депутатами горсовета на комиссии по градостроительству 17 октября, о чем писал «Континент Сибирь». В новое жилье планируют заселять в том числе жителей из аварийных домов.

Также в минувшую пятницу мэр Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирск прибыло уже около 500 украинских беженцев. Мэр сказал, что беженцы прибывают каждый день и пообещал разместить всех приезжих. А в ходе прямого эфира программы «Вести Новосибирск» в среду, 26 октября, министр труда и социального развития региона Елена Бахарева сообщила, что регион принял уже более 800 беженцев.