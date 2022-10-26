В Красноярском крае вновь ввели режим «чёрного неба»

Режим «чёрного неба» введён до пятницы в четырёх городах Красноярского края, в том числе в краевом центре. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

В связи с неблагоприятными метеоусловиями режим «чёрного неба» введён в Красноярске, Минусинске, Ачинске и Назарово Красноярского края.

Предприятиям в Красноярске предписано уменьшить выбросы с 18 часов 26 октября до 13 часов 28 октября, в Минусинске – с 16 часов 26 октября до 16 часов 28 октября, в Ачинске и Назарово – в 19 часов 26 октября до 7 часов 28 октября.

В краевом управлении Роспотребнадзора также сообщили, что в эти дни на территории жилой застройки усилен мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.

Режим «чёрного неба» периодически вводят в Красноярском крае с 2012 года.

Напомним, что в 2021 году в Красноярском крае было выявлено наибольшее в стране количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха. В том же году краевой центр возглавил антирейтинг самых загрязнённых городов мира. Тогда же в регионе утвердили новую методику расчёта уровня загрязнения атмосферы для предприятий. Предполагалось, что она позволит более эффективно взыскивать с организаций компенсацию экологического ущерба.

В сентябре этого года также сообщалось о том, что пока так и не газифицированный Красноярск попал в видеоролик о «последствиях» прекращения поставок российского газа в Европу, где в том числе показаны кадры работы газового факела. В этом местные жители и региональные политики увидели издёвку. Они напомнили, что топка углём во многом способствует загрязнению воздуха в городе.