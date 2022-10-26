Подрядчика по ремонту дорог в Кемерове и Томске подозревают в хищении 8,2 млн рублей

Управление министерства внутренних дел Томской области возбудило 4 уголовных дела по подозрению в хищении 8,2 млн в ходе ремонта трассы Томск – Каргала – Колпашево. Уголовные дела возбуждены в отношении руководителя ООО «Кузбассдорстрой» и ООО «Томскдорстрой». Из-за некачественных дорог в регионе погибло 14 человек в 2022 году.

26 октября замначальника УМВД по Томской области Юрий Шипулин сообщил о возбуждении 4 уголовных дел о хищении бюджетных средств в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Дела возбуждены в ходе проверочных мероприятий по выполнению ремонтных работ дороги «Томск – Каргала (Колпашево)».

Как уточнили «РИА Томск» в прокуратуре Томской области, уголовные дела возбуждены в отношении руководителя ООО «Кузбассдорстрой» и ООО «Томскдорстрой». Его подозревают в хищении 8,2 миллиона рублей в период с ноября 2019-го по декабрь 2021 года при исполнении контрактов на ремонт дорог в Томской области. ФИО фигуранта не называется.



По данным Rusprofile, генеральным директором ООО «Томскдорстрой» является Алексей Панютин, а учредителем — Сергей Апарин. В свою очередь генеральным директором ООО «Кузбассдорстрой» числится Алексей Кухта, учредителями — Сергей и Наталья Апарины.

Также Юрий Шипулин рассказал, что возбуждено более 200 административных дел по отношению к владельцам автодорог в связи с несоблюдением требований при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании трасс.

«За 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 65 таких происшествий, в которых погибли 14 человек и 65 получили ранения», – прокомментировал Юрий Шипулин «РИА Томск».

Согласно открытой информации на портале «ЕИС.Закупки», в августе 2019 года ООО «Кузбассдорстрой» заключило контракт на 2,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию участков дороги «Байкал» и реконструкцию «Сибирь». Обе проходят через Новосибирскую область. В марте 2022 года ООО «Томскдорстрой» заключило контракт с ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области» на 630,8 млн рублей на ремонт дороги «Томск-Самусь».