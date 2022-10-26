Новосибирскому депутату не хватает места в престижных комитетах

Виталий Новоселов, получивший в сентябре мандат в Заксобрание Новосибирской области, остаётся вне парламентских профильных групп. В «интересных» комитетах нет мест.

Сегодня, 26 октября, фракция «Единая Россия» в ЗС Новосибирской области одобрила принятие в их группу новых депутатов Андрея Биля и Виталия Новоселова. Оба получили мандаты по итогам осенней кампании , выдвигались в региональный парламент от «ЕР».

Некоторые из опытных партийцев в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» не выражали твёрдой уверенности в желании беспартийного Виталия Новоселова после победы на выборах вступить во фракцию «ЕР». Но за день до октябрьской сессии члены депутатского объединения рассмотрели и большинством одобрили соответствующие заявки от двух новых парламентариев.

Фракцию «ЕР» возглавляет первый вице-спикер Андрей Панферов, который последовательно выступал против поддержки Виталия Новоселова «Единой Россией». Без Биля и Новоселова в региональном парламенте у «ЕР» было 44 голоса, если учесть Глеба Поповцева и Владимира Лаптев а, которые проходят по уголовным делам.

Директор АО «Птицефабрика «Чикская» Андрей Биль подал заявку на вступление в аграрный комитет. Заместитель директора ООО «Маркет-2» Виталий Новоселов не определился, к какой структуре примкнуть. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» он отметил, что ему тоже было бы комфортно в аграрном комитете, но свободных мест там не осталось. «Здвинский и Барабинский районы, от которых я избран в ЗС, — одни из самых неплохих с точки зрения урожайности, моё нахождение в аграрном комитете было бы полезным для округа», — сказал депутат.

По словам парламентария, регламент не обязывает его присоединяться к одному из рабочих объединений в ЗС, а «номинальное» присутствие его не устраивает. Он предпочитает ждать возможности войти в один из «интересных» комитетов.

Виталий Новоселов назвал «ерундой» предположения, что парламентарий ждёт места в строительном комитете. Один из представителей руководства этого объединения отметил, что «в комитет не пробиться, там уже очередь из депутатов». В нём, кстати, числится Иван Сидоренко, который находится под домашним арестом .

Довыборы на округе № 10, где выиграл Андрей Биль, прошли после сложения депутатских полномочий экс-единороссом Валентином Сичкаревым . Суд признал его виновным в мошенничестве. Бывший глава Первомайского района, долго работавший в команде мэра-коммуниста, Виталий Новосёлов победил в сентябре на округе № 4, который год назад освободил ушедший в Госдуму Олег Иванинский («ЕР»).